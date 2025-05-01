AI析圖則實景 消防驗樓快1/3

47層公屋 19天驗收完

統籌辦目前有62名人員，由一名高級消防區長帶領，除消防設施組外，處方調配軍裝人員協助；另花10萬元添置機械狗和三維掃描儀器等。統籌辦去年8月起「先行先試」部分措施，其中一幢樓高18層住宅，連同3層商場及會所平台，在實景捕捉及人工智能分析草圖下，處方接獲申請至發出消防證書只需31個工作天；而由於房署提前多個月通知，個案主任提早兩個月評估項目準備狀况，一幢47層公屋只需19個工作天就完成驗收。

引入「持續驗收」方便整改

立法會綜合大樓擴建工程陸續完工，統籌辦在去年12月的驗收採取彈性安排，於非辦公時間測試大部分消防裝置及設備，減低對大樓日常運作影響，最終5個工作天內完成驗收。未來的中九龍幹線、西九文化區及醫院擴建等項目亦會透過科技縮短驗收時間，配合大型基建進度。

統籌辦會落實多項措施提升效率，包括接獲驗收申請後兩個工作天內安排個案主任與申請人核對文件是否齊全；及後安排驗收前會議，向申請人釐清驗收準則，並落實驗收時間表，讓申請人編配人手跟進。昔日工地若不達標，申請人需與處方另約時間驗收，姜世明稱日後引入「持續驗收」概念，統籌辦會繼續按計劃驗收其他部分，讓申請人同時整改；即使無法趕及整改，統籌辦會盡早再約時間驗收，確保不耽誤工程。

消防處應用程式內同時新增進度查詢功能，申請人可透過相關功能即時查閱有關項目最新驗收狀態，包括文件遞交進度、現場檢查安排及驗收結果等。