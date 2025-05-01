社民連涉無牌籌款案 稱無字橫額不算「展示海報」

【明報專訊】社民連主席陳寶瑩等4人，涉嫌前年在銅鑼灣及灣仔擺放街站時派發印有付款二維碼的刊物以籌款，以及展示一幅黑色橫額。4人否認共12項相關傳票控罪，案件昨在東區裁判法院續審。辯方陳辭稱，黑色橫額只是一幅無字黑布，在本質或法定意義上都稱不上為招貼或海報，而且派發刊物之目的為表達政治意見，亦與籌款無關。裁判官聽罷陳辭押後案件至6月12日裁決。
涉案4名被告分別為社民連主席陳寶瑩、副主席周嘉發和余煒彬，以及牙醫李盈姿，被控3項「於政府土地未經准許而展示招貼或海報」罪及9項「沒有許可證而在公眾地方籌款」罪，涉及3次街站事件。
控方稱採用書面陳辭內容，不補充。辯方陳辭稱，被告設立涉案街站為表達政治意見，沒證據顯示他們曾滋擾、阻街或有煽動言論，亦不見被告有接受途人捐獻。辯方又稱，雖然刊物其中一頁印有付款二維碼，但派發刊物為着政治目的，與籌款無關，黑色橫額亦非控罪所指的招貼或海報，應裁定無罪。
周嘉發、余煒彬及李盈姿自行陳辭，3人均提及該付款二維碼早已失效，因社民連所持銀行戶口在案發前已被凍結，就算不知道這個消息，途人掃描付款二維碼後亦會知曉。周亦稱，社民連自今仍未能在本地銀行申請戶口，無法與支持者聯繫。
【案件編號：ESS 35029/23等 】
相關字詞﹕東區裁判法院 未經許可下展示招貼或海報 無牌籌款 社民連