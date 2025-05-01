社民連涉無牌籌款案 稱無字橫額不算「展示海報」

涉案4名被告分別為社民連主席陳寶瑩、副主席周嘉發和余煒彬，以及牙醫李盈姿，被控3項「於政府土地未經准許而展示招貼或海報」罪及9項「沒有許可證而在公眾地方籌款」罪，涉及3次街站事件。

控方稱採用書面陳辭內容，不補充。辯方陳辭稱，被告設立涉案街站為表達政治意見，沒證據顯示他們曾滋擾、阻街或有煽動言論，亦不見被告有接受途人捐獻。辯方又稱，雖然刊物其中一頁印有付款二維碼，但派發刊物為着政治目的，與籌款無關，黑色橫額亦非控罪所指的招貼或海報，應裁定無罪。

周嘉發、余煒彬及李盈姿自行陳辭，3人均提及該付款二維碼早已失效，因社民連所持銀行戶口在案發前已被凍結，就算不知道這個消息，途人掃描付款二維碼後亦會知曉。周亦稱，社民連自今仍未能在本地銀行申請戶口，無法與支持者聯繫。

【案件編號：ESS 35029/23等 】