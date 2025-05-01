青年涉港足賽背對奏國歌 辯：警執勤亦曾背向球場

執勤警：絕無意圖辱國歌

被告劉本晞（19歲）否認於去年6月6日在香港大球場內公開及故意侮辱國歌。控方傳召警司林景昇作供，林稱當日在會場負責指揮。據控方播放警方錄影的現場片段，當日大批身穿港隊球衣的球迷聚集在南翼看台，上方懸掛「波台黐線佬」直幡。林稱在片段中認出被告，又稱被告在播放國歌的過程中背向球場，「頭輕微傾斜向下，手擺側邊垂下」。

辯方大律師關文渭盤問林，當日是否出於職務亦有背向球場，但沒意圖侮辱國歌；林同意稱自己「絕對沒有意圖」侮辱國歌。關又問，當日不乏警察及保安背向球場，林同意並補充他們行為是「面向觀眾」及執行職務。關續稱，警方沒在播放伊朗國歌時攝錄觀眾，因即使有人侮辱伊朗國歌亦不犯法；林回應可能干犯其他罪行，例如公眾地方行為不檢。

關又問，若背向球場是否可看到看台上方的大熒幕，而案發時大熒幕正直播球員容貌。林稱沒看到大熒幕。就會場內播放國歌的音響設備，關稱相信該些設備不是放置在球場內；林同意稱音響設備應在大球場頂層亦圍繞大球場而放置。最後關指出，球迷早在播放伊朗國歌時已開始歡呼及發出聲音，包括高呼「安達臣」；林稱「應該係足球員？」後獲辯方提醒安達臣為時任港隊教練，林笑稱「返去都係溫吓歷史」。

【案件編號：ESCC 3030/24】