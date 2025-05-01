明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

青年涉港足賽背對奏國歌 辯：警執勤亦曾背向球場

【明報專訊】2024年6月6日世界盃亞洲區外圍賽，香港男足在香港大球場對戰伊朗，19歲青年涉嫌在賽前播放國歌期間背向球場，被控一項侮辱國歌罪。涉案男學生否認控罪，案件昨在東區裁判法院開審，辯方向當日會場內負責指揮的警司林景昇盤問，稱林在播放國歌期間出於職務亦有背向球場，林同意並稱行為絕對沒意圖侮辱國歌。裁判官裁定表證成立後，被告不自辯，案件押後至5月23日結案陳辭。

執勤警：絕無意圖辱國歌

被告劉本晞（19歲）否認於去年6月6日在香港大球場內公開及故意侮辱國歌。控方傳召警司林景昇作供，林稱當日在會場負責指揮。據控方播放警方錄影的現場片段，當日大批身穿港隊球衣的球迷聚集在南翼看台，上方懸掛「波台黐線佬」直幡。林稱在片段中認出被告，又稱被告在播放國歌的過程中背向球場，「頭輕微傾斜向下，手擺側邊垂下」。

辯方大律師關文渭盤問林，當日是否出於職務亦有背向球場，但沒意圖侮辱國歌；林同意稱自己「絕對沒有意圖」侮辱國歌。關又問，當日不乏警察及保安背向球場，林同意並補充他們行為是「面向觀眾」及執行職務。關續稱，警方沒在播放伊朗國歌時攝錄觀眾，因即使有人侮辱伊朗國歌亦不犯法；林回應可能干犯其他罪行，例如公眾地方行為不檢。

關又問，若背向球場是否可看到看台上方的大熒幕，而案發時大熒幕正直播球員容貌。林稱沒看到大熒幕。就會場內播放國歌的音響設備，關稱相信該些設備不是放置在球場內；林同意稱音響設備應在大球場頂層亦圍繞大球場而放置。最後關指出，球迷早在播放伊朗國歌時已開始歡呼及發出聲音，包括高呼「安達臣」；林稱「應該係足球員？」後獲辯方提醒安達臣為時任港隊教練，林笑稱「返去都係溫吓歷史」。

【案件編號：ESCC 3030/24】

相關字詞﹕東區裁判法院 侮辱國歌罪 世界盃亞洲區外圍賽

上 / 下一篇新聞

關稅戰衝擊 華製造業PMI跌美GDP縮 華製造業指數一年新低 跌至收縮區
關稅戰衝擊 華製造業PMI跌美GDP縮 華製造業指數一年新低 跌至收縮區
美首季GDP初值收縮0.3% 企業趕關稅前增進口 貿易逆差擴大拖累
美首季GDP初值收縮0.3% 企業趕關稅前增進口 貿易逆差擴大拖累
特落實紓緩汽車零件關稅 路透：中國除外
特落實紓緩汽車零件關稅 路透：中國除外
貝索斯接特投訴 亞馬遜被指「即跪」
貝索斯接特投訴 亞馬遜被指「即跪」
斥華「空前壓榨美國」 被徵稅屬「應得」
斥華「空前壓榨美國」 被徵稅屬「應得」
白宮「投資美國」活動 企業允注16萬億
白宮「投資美國」活動 企業允注16萬億
2.6萬驗窗令未遵 最長逾期11年 8年25宗墜窗當刻尚未依從 審計促屋署密切監察
2.6萬驗窗令未遵 最長逾期11年 8年25宗墜窗當刻尚未依從 審計促屋署密切監察
1.4萬私樓尚未驗 按進度需24年
1.4萬私樓尚未驗 按進度需24年
揭值勤紀錄不準 審計指食環監察外判洗街不力 提6建議 部門稱已檢視
揭值勤紀錄不準 審計指食環監察外判洗街不力 提6建議 部門稱已檢視
垃圾黑點天眼部分「為阻嚇」無運作 7地點零傳票
垃圾黑點天眼部分「為阻嚇」無運作 7地點零傳票
評審局漏報假學歷 最遲隔172日報警 主席稱系統出錯 審計另揭36%新課程評核「超時」
評審局漏報假學歷 最遲隔172日報警 主席稱系統出錯 審計另揭36%新課程評核「超時」
石鼓洲出院人次 逾半未完成斷癮康復療程 417人5年平均住戒毒中心4次 戒毒會：服務信任指標
石鼓洲出院人次 逾半未完成斷癮康復療程 417人5年平均住戒毒中心4次 戒毒會：服務信任指標
BUD基金被欠8800萬 最長拖9年
BUD基金被欠8800萬 最長拖9年
在職家庭津貼 審計倡特別調查加快
在職家庭津貼 審計倡特別調查加快
遴選聘自己人 7販管主任罪成 面試前傳閱特定名單 有應徵者「舊madam子侄」
遴選聘自己人 7販管主任罪成 面試前傳閱特定名單 有應徵者「舊madam子侄」
七人車剷壆撞的士 港足名宿陳慶榮傷
七人車剷壆撞的士 港足名宿陳慶榮傷
涉售冒牌瓷磚黏結劑 建材公司兩人被捕
涉售冒牌瓷磚黏結劑 建材公司兩人被捕
泄題案 德信前校長公職失當罪成 官指與補習社董事婚外情 瞞利益衝突
泄題案 德信前校長公職失當罪成 官指與補習社董事婚外情 瞞利益衝突
社民連涉無牌籌款案 稱無字橫額不算「展示海報」
社民連涉無牌籌款案 稱無字橫額不算「展示海報」
AI析圖則實景 消防驗樓快1/3
AI析圖則實景 消防驗樓快1/3
挪2600萬買車樓名牌 四季酒店會計囚6年半
挪2600萬買車樓名牌 四季酒店會計囚6年半
青年控發煽動帖文 不排除加控
青年控發煽動帖文 不排除加控
稱有內地執照 無牌牙醫判社服
稱有內地執照 無牌牙醫判社服
吊船傾斜困工人 飛將軍「天降」打救
吊船傾斜困工人 飛將軍「天降」打救
針灸客染甲鏈 診所短褲驗出菌 衛署：中醫稱採樣前已洗 函業界提感染控制
針灸客染甲鏈 診所短褲驗出菌 衛署：中醫稱採樣前已洗 函業界提感染控制
預算案再度不記名通過 兩議員沒舉手
預算案再度不記名通過 兩議員沒舉手
明年3月前 警隊料削604職 4局轄下部門編制增
明年3月前 警隊料削604職 4局轄下部門編制增
村屋天台起火 燒傷翁欄外求救
村屋天台起火 燒傷翁欄外求救
活在灣區：港人領補貼 廣東購家電手機攻略
活在灣區：港人領補貼 廣東購家電手機攻略
【Emily】海洋公園狗狗嘉年華 兩人一犬套票$750 保育基金30周年 慈善拍賣張家朗簽名劍
【Emily】海洋公園狗狗嘉年華 兩人一犬套票$750 保育基金30周年 慈善拍賣張家朗簽名劍
【Emily】港青蕭邦鋼琴賽奏五曲 4000人睇直播
【Emily】港青蕭邦鋼琴賽奏五曲 4000人睇直播
【Emily】民建聯等向300校派中共黨史漫畫
【Emily】民建聯等向300校派中共黨史漫畫
【Emily】公屋養狗遭扣分 3年693宗
【Emily】公屋養狗遭扣分 3年693宗
【Emily】前局長林世雄 今起科大執教鞭
【Emily】前局長林世雄 今起科大執教鞭