泄題案 德信前校長公職失當罪成 官指與補習社董事婚外情 瞞利益衝突

兩人稱朋友 官：女替男洗衫

本案被告為郭超群（52歲，報稱無業）和彭詠嫺（48歲，報稱補習中心經營者），控罪橫跨2017年7月至2021年6月。針對兩人關係，法官謝沈智慧裁決時提及，郭於審訊供稱與妻子關係冷淡疏離，雙方已同意離婚，另跟彭只屬「好朋友」，彭亦在錄影會面形容郭是她的「朋友」。法官指出，兩人每年都會共度假日、郭的個人八達通可進出彭的住所，而且涉案WhatsApp信息顯示彭會替郭洗衣服，亦曾向郭發信息稱「好幸福有你」，認為郭跟彭發展出「親密的浪漫關係」。

另外，控方指稱，郭超群2017年6月向母親借款42萬元，翌月將款項存入彭詠嫺的戶口，之後彭將其中約27萬元轉帳到涉案補習社「勤舍學習中心」（下稱中心）戶口；而郭在審訊中供稱不知道彭會如何使用該筆款項。法官分析，郭曾於錄影會面承認，彭有向他講述開設補習學校的計劃，認為郭的庭上證供不合邏輯及難以置信，形容他為不誠實證人。

轉錢予對方稱不知用途

錄影會面認聞開校計劃

至於泄露試題相關證供，法官裁決時指出，廉署曾從中心起出9套涉案試題、郭超群曾透過WhatsApp向彭詠嫺發送試題，彭亦曾向郭超群發出「Or u give me hard copy tonight then I delete」等信息索取試題。

法官表示，即使小孩也知道在考試前泄露試題的行為不誠實，批評郭身為校長，濫用學校對他的信任，做出不正直及不當行徑，有違校長職責，令德信以至教育界蒙羞，裁定郭串謀觸犯公職人員行為失當罪成。法官又認為，郭跟彭達成協議泄露試題，裁定彭串謀觸犯公職人員行為失當亦罪成。

批濫用學校信任 令教界蒙羞

就郭超群獨自面臨的另一項公職人員行為失當罪，法官表示，郭跟彭的關係，以及郭出資開設中心的情况，與校長身分構成利益衝突，而他明知存在利益衝突而沒向學校申報，裁定郭公職人員行為失當罪成。法官把案件押後至7月10日處理求情，兩被告還押候判。

【案件編號：DCCC 616/23】