美首季GDP初值收縮0.3% 企業趕關稅前增進口 貿易逆差擴大拖累

經濟數據公布後，美國總統特朗普將經濟萎縮歸咎於前總統拜登施政失當，並為自己的關稅政策辯護。特朗普在社交平台Truth Social發帖稱：「這是拜登的股市，不是特朗普的。我直至1月20日才上任。」他表示，關稅快將開始生效，「企業將開始以創紀錄的數量遷入美國。美國將繁榮發展，但我們必須擺脫拜登的影響」。他承諾一段時間之後美國將會繁榮起來，呼籲美國人「保持耐性」。

特朗普籲國民「保持耐性」

數據顯示，美國首季GDP收縮，主因進口折合成年率急增41.3%，是接近5年來最大升幅。貿易逆差擴大，令GDP減少近5個百分點，是有紀錄以來最大減幅。不過經濟學家認為，隨着關稅生效，貿易逆差擴大的趨勢將在第二季扭轉，這將支持經濟在短期內反彈。

但從較長遠角度來看，提高關稅恐將引發供應衝擊，令企業經營面臨挑戰，並導致需求回落。報復關稅也會抑制美國出口，為今年稍後的經濟帶來考驗，經濟衰退的可能性難以預料。

美國高頻經濟公司（High Frequency Economics）報告指出，若貿易激增是由於企業趕在關稅生效前增加採購，那麼次季貿易逆差將會減少，令經濟反彈，不過政策不確定性及更高的關稅，恐在年底前再次令GDP收縮。

「小非農」職位4月增幅遠遜預期

此外，為美國GDP貢獻三分之二的消費者支出，在首季僅增1.8%，是2023年中以來最低增長，但增幅勝預期。全球首富馬斯克率領的美國政府效率部（DOGE）大幅削減聯邦支出，也導致美國經濟轉弱。

不過美聯儲首選通脹指標——剔除能源及食品價格後的核心個人消費支出（PCE）物價指數，在3月按月持平；按年計算，3月核心PCE升幅亦降至2.6%，較2月下調0.4個百分點。不過市場預期關稅將在稍後再次推動通脹增長。

迹象顯示，面對貿易政策的不確定性，美國就業市場轉弱。俗稱「小非農」的美國ADP私人企業就業職位，在4月僅增6.2萬個，遠遜於分析師預期的11.5萬個，並較3月的14.7萬個顯著回落，增幅是去年7月以來最低。ADP首席經濟學家理查森（Nela Richardson）表示，在當前環境下，作出招聘決策可能很困難。

路透社引述知情人士稱，貿易戰恐為投資帶來風險，中國主權財富基金中國投資有限責任公司（CIC，簡稱中投）將在二級市場出售價值約10億美元的美國私募基金（PE）投資組合。相關資產由8家美國基金管理公司管理，當中包括黑石集團及凱雷集團。消息稱，中投已聘請美國投行Evercore就出售資產提供建議，爭取在6月底前脫手。

（綜合報道）