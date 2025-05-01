【Emily】海洋公園狗狗嘉年華 兩人一犬套票$750 保育基金30周年 慈善拍賣張家朗簽名劍

「家姐」「細佬」命名結果月內公布

園方表示，嘉年華當日會喺山下海濱樂園設10至15個攤位遊戲同打卡位，畀市民同狗狗參與，但要預先登記狗狗資料同購買售價750元嘅套票，包含一個狗進園名額、兩張標準入場門券等；至於拍賣活動，保育基金另提供「家姐」同「細佬」出生100日時留下嘅腳印紀錄、英國樂隊Coldplay簽名結他、水族館潛水體驗等，底價1萬至5萬元不等。

龐建貽話所得款項會撥到保育基金，又補充過去30年基金喺24個國家參與保育逾280個物種，需要資金維持工作。

安安可可未交配 話仲有好多機會

對於中央贈港大熊貓安安、可可未能在抵港後首個繁殖季節成功自然交配，龐建貽話兩隻大熊貓到港僅約7個月，需要時間適應生活環境同了解對方；又形容兩隻大熊貓「食得好住得好」，適應進度唔錯，相信即使今年內唔再安排交配，未來仲有好多機會。