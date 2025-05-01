活在灣區：港人領補貼 廣東購家電手機攻略

明報記者 龍彩霞

「好想換手機」、「夏天到了好想買部新冷氣機」——相信這些想法你一定有過，或聽親友提起過。近年來，不少內地家電品牌以優質性能贏得消費者青睞。為刺激消費、推動綠色家電升級，中央政府聯合地方政府推出新一輪家電補貼計劃，涵蓋全國多個省市，並首次明確將港澳台居民納入受惠範圍。

首次覆蓋港澳台居民

香港居民憑有效證件可在指定渠道購買節能家電，享有單件最高2000元的補助。如果領取十二大種類產品最高補貼達2.8萬元。本次介紹廣東省補貼，有效期至今年底。在補貼計劃中，購買單價不超過6000元的產品（包括手機、平板或智慧手表），可享售價15%的補貼，每件產品補貼不超過500元（見表1）。在廣州申請補助時，需開立廣州發票。線下門市開發票時，商家會要求出示身分證明文件、11位內地手機號碼（購車時需額外提供內地銀行卡）（見表2）。若選擇線上購物，則需提供廣東省內的收貨地址。若在線下實體店購物，則毋須填收貨地址。

須先通過雲閃付微信粵煥新審核

香港居民五一期間北上購買電器，須先通過「雲閃付」App（見表3）或微信「粵煥新」小程序，填寫個人資料、完成實名認證並通過資格審核，按品類領取補貼資格，付款時將自動扣除補貼金額。注意若未開通「雲閃付」帳戶，開通時須填寫內地銀行戶口或信用卡的資料。另外，要注意的是，雖然可以在拼多多、蘇寧等線上平台使用補貼，但港澳居民常用的淘寶暫不支持回鄉證驗證，因此無法享有相關補貼。

汽車最多補貼2萬 需內地銀行戶口

家電產品方面，除微波爐、淨水器、洗碗機、電飯煲等4類家電產品屬補貼範圍，同時雪櫃、洗衣機、電視、冷氣機、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機這8類家電產品亦納入範圍。個人消費者購買上述12類家電中2級能效或水效標準（較慳電和慳水）的產品，補貼上限為售價的15%；效益最高的1級能效或水效產品，補貼標準為售價20%。每人每類產品可補貼一件（冷氣機最多可補貼3件），每件補貼不超過2000元。今次除了深圳、廣州，中山市亦有類似優惠活動。汽車類產品補貼額度最大，符合規定的舊車車主，若換購新能源汽車，最高可獲2萬元補貼，燃油車補貼則按排量及車價分組發放，最高達1.5萬元。

記者在廣州太古匯順電問及線上線下購物區別，順電店工作人員表示，「線上線下價格可能並無區別，但是在質量和服務上，線下更有保障。」該工作人員又指之前有顧客反映，在旗艦店網購風筒，發現配件疑似二手貨。香港消費者用回鄉證在線登記領取了優惠券，之後去線下門店購買，整體流程比較簡單方便，今次參與補貼計劃不需要上交舊的電器產品。

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