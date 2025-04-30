明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

葵青康健中心系統疑被駭 或泄會員資料

【明報專訊】葵青地區康健中心發生私隱外泄事件，中心昨向基層醫療署通報，負責服務預約或會員簽到的外判供應商網絡系統周日（27日）疑被黑客入侵，可能導致會員資料包括姓名、會員編號、出生日期，以及部分曾參與疫苗接種計劃會員的身分證首四位數字外泄。中心仍在評估受影響會員人數，即日起該中心已預約抽血及注射流感疫苗的會員須改期。基層醫療署要求營運機構於3個工作天內提交報告。

系統外判 基層醫療署促交報告

署方稱，涉事系統由外判服務供應商獨立管理，該外購網絡系統周日疑被入侵，營運機構「葵青安全社區及健康城市協會」已報警及通報私隱專員公署，亦已通知數字辦，現正評估可能受影響的會員人數及所涉資料。基層醫療署高度關注事件，已責成該營運機構嚴肅跟進事件，於3個工作天內交報告。

已預約抽血打流感針者須改期

署方稱葵青安健協會已按要求即時中斷網絡系統運作及所有電腦伺服器的對外連接，阻止黑客進一步入侵。即日起已預約抽血服務及注射流感疫苗的會員須改期，中心會經電話及短訊等通知相關會員。

署方指出，葵青康健中心是醫健通登記醫護提供者，今次遭入侵的系統與醫健通及相關臨牀管理系統無直接對接，但為審慎起見，電子健康紀錄專員已暫時吊銷該營運機構的醫健通登記，直至完成審慎評估及系統風險完全解除。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑預計中心恢復系統需時數日，過往曾發生的最壞情况是整個系統無法回復資料。他稱政府有關機構一般不向黑客付贖金，相信被取走個人資料或已無法取回。方又說，醫健通系統主要提供用戶認證程序，相信受波及風險不大。

相關字詞﹕地區康健中心 私隱外洩

上 / 下一篇新聞

黃金周訪港內地客料升一成 業界：五星酒店生意可升20% 「很多人願花錢」
黃金周訪港內地客料升一成 業界：五星酒店生意可升20% 「很多人願花錢」
衛署加強巡查社媒宣傳 黃金周前夕打擊冒牌藥房
衛署加強巡查社媒宣傳 黃金周前夕打擊冒牌藥房
羅淑佩訪阿聯酋晤業界 聯手推廣香港旅遊
羅淑佩訪阿聯酋晤業界 聯手推廣香港旅遊
偷拍女學護社媒發布 男子涉窺淫罪被捕
偷拍女學護社媒發布 男子涉窺淫罪被捕
外勞至即削工時 雜工拒絕遭罵請辭 社協：輸勞不設上限惹慮 促檢視計劃
外勞至即削工時 雜工拒絕遭罵請辭 社協：輸勞不設上限惹慮 促檢視計劃
餐飲業稱未聞個案 籲勞資互諒安本分
餐飲業稱未聞個案 籲勞資互諒安本分
鄭泳舜促推「早鳥」誘劏戶業主早認證 調查：八成租戶認同設居住環境最低標準
鄭泳舜促推「早鳥」誘劏戶業主早認證 調查：八成租戶認同設居住環境最低標準
醫管局：將精簡費用減免和安全網申請程序
醫管局：將精簡費用減免和安全網申請程序
林百欣三房歡迎裁決 稱遺產或遠高29億
林百欣三房歡迎裁決 稱遺產或遠高29億
初選案首批4名前議員刑滿出獄 毛孟靜夫：毛狀態精神很好 范國威：要與家人團聚
初選案首批4名前議員刑滿出獄 毛孟靜夫：毛狀態精神很好 范國威：要與家人團聚
犯國安法者禁任職工會 孫玉菡：違國安比入黑社會嚴重
犯國安法者禁任職工會 孫玉菡：違國安比入黑社會嚴重
社民連無牌籌款案 副主席周嘉發稱一戶口已停用
社民連無牌籌款案 副主席周嘉發稱一戶口已停用
殺兄案長姊：被告從未照顧母親 曾爭執遭被告持刀追
殺兄案長姊：被告從未照顧母親 曾爭執遭被告持刀追
採購紅酒抬價1200萬 免稅店兩高層囚14及57月
採購紅酒抬價1200萬 免稅店兩高層囚14及57月
李嘉誠訪養和 稱「治肝癌儀」為病人福音
李嘉誠訪養和 稱「治肝癌儀」為病人福音
紅磡海濱考慮港鐵牽頭 政府分利 發展局：未來兩月諮詢 多聽意見再決定
紅磡海濱考慮港鐵牽頭 政府分利 發展局：未來兩月諮詢 多聽意見再決定
浸大與上實合作 推動成立醫學院
浸大與上實合作 推動成立醫學院
反恐二案 首被告稱為換保釋 憑推測錄口供
反恐二案 首被告稱為換保釋 憑推測錄口供
灣區熱搜：灣區全運會場地全面睇
灣區熱搜：灣區全運會場地全面睇
灣區熱搜：深圳體育中心升呢 涵國際級足球場
灣區熱搜：深圳體育中心升呢 涵國際級足球場
灣區熱搜：港珠澳公路單車賽道採高科技監控
灣區熱搜：港珠澳公路單車賽道採高科技監控
灣區熱搜：港乏專業場地 輪滑港隊赴惠州集訓
灣區熱搜：港乏專業場地 輪滑港隊赴惠州集訓
向廉署告發同事擅取食物樣本 認部分說法虛構 同組食安督察頂證 自稱「一半是臥底」
向廉署告發同事擅取食物樣本 認部分說法虛構 同組食安督察頂證 自稱「一半是臥底」
灣仔衝突兩男暴動罪脫重審 辯方：路過平民
灣仔衝突兩男暴動罪脫重審 辯方：路過平民
張健華遭入稟索償 案件押後破產法庭處理
張健華遭入稟索償 案件押後破產法庭處理
【Emily】做逾10年 貿發局總裁年內退休 主席6月亦換人 局方：唔影響服務
【Emily】做逾10年 貿發局總裁年內退休 主席6月亦換人 局方：唔影響服務
【Emily】點心雞翼變軟餐 美心free畀院舍
【Emily】點心雞翼變軟餐 美心free畀院舍
【Emily】第二艘電動水上的士抵港 最快年中試航
【Emily】第二艘電動水上的士抵港 最快年中試航
【Emily】陳克勤欲急詢東鐵事故 梁君彥拒批：唔係好急
【Emily】陳克勤欲急詢東鐵事故 梁君彥拒批：唔係好急
【Emily】港燈邀照顧者長者 邊玩邊學電力安全
【Emily】港燈邀照顧者長者 邊玩邊學電力安全
【Emily】千基層生免費探熊貓BB 近距離學保育
【Emily】千基層生免費探熊貓BB 近距離學保育
【Emily】陳日君梵蒂岡做彌撒
【Emily】陳日君梵蒂岡做彌撒