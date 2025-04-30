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港聞

港聞二

殺兄案長姊：被告從未照顧母親 曾爭執遭被告持刀追

【明報專訊】大埔村屋2022年殺兄案，六旬退休漢涉以生果刀襲擊兄長，兄長身中57刀不治，案件昨在高院續審。被告長姊供稱，被告事發逾兩年前和家人爭執，曾持廚房刀追她。辯方盤問指出，實情是被告不滿家人照顧病母的方式，被告從遠處揮舞開瓶器，長姊持掃把追趕被告。長姊庭上否認說法，強調被告從未照料母親，「阿媽講起佢（被告）就好激氣」。

稱死者孝順 斥資重建祖屋照顧母

現年68歲的被告鍾士康為家中三子，本案事主鍾仕安（終年68歲）為被告兄長，排名第二。控方昨傳召被告的長姊、家中長女鍾仕娣（現年75歲）作供。現已退休的鍾仕娣表示，涉事大埔田寮下村單位是鍾家祖屋，六兄弟姐妹均在祖屋成長，長大後遷出。她供稱，事主成年後赴英國打拚，收入全數匯予香港的家人，其後事主移民瑞典，在妻子去世後返港與母親同住。

辯：被告提意見遭持帚追 姊否認

鍾仕娣稱讚事主孝順和貢獻家庭，因母親患腦退化症後，事主花數十萬元重建祖屋和添置家具，親自照顧母親起居；除被告外，家中5名弟妹均有份供養母親。她作供提及事主離世時一度痛哭，以紙巾拭淚。

鍾仕娣表示，被告居於田寮下村另一單位，她和被告偶爾碰面，但兩姊弟甚少接觸，被告無參與照顧母親。她提到2020年1月31日，被告爭執時「攞把刀追住我」，但揮刀不果。

辯方盤問指，實情是被告不滿母親未獲充分照顧，向鍾仕娣提意見，遭她持掃把追趕。鍾仕娣否認說法，指被告無資格質疑，因被告從未照顧母親。

庭上讀出控辯雙方承認事實，事發2022年2月6日晚上，救護人員發現被告坐在鍾氏祠堂外，被告呼吸急促和左手手指裂傷，由救護車送院治理。被告報稱和兄長打架及自行吞服殺蟲水，院方以企圖自殺個案處理，被告留醫3日後出院。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 438/23】

相關字詞﹕高等法院 大埔 謀殺罪 倫常命案

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