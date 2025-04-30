偷拍女學護社媒發布 男子涉窺淫罪被捕

據了解，被捕唐姓男子報稱為漫畫家，曾任港台節目「CIBS-人人廣播」客席主持。消息稱，唐姓男子患有腎衰竭，本月1日因頭暈入院，其間涉嫌於女學護不知情下，用手機拍攝其相片及影片，並於本月26日上載至facebook。

報稱漫畫家 曾任港台客席主持

網上流傳唐男上載的帖文可見，女學護為他進行護理程序期間，被近距離拍攝。帖文亦描述女學護協助其換尿喉、抹身的過程，又以「新手女姑娘」、「嬌小玲瓏」形容女護士，稱「我深愛着呢位姑娘、樣貌身材極之惹味。」

明愛醫院前日表示已報警，並在得悉事件後已即時向受影響護士學生致以慰問。消息稱，唐男於周一晚被警方以窺淫罪拘捕，警誡下承認偷拍影片作個人幻想用途。港台日前澄清指該男子非港台員工。

業界籲醫護有懷疑應「出聲」

香港護理專科學院會長顧慧賢表示，如騷擾者沒有於現場有明顯偷拍動作，護士學生及其上司未必能夠得悉，希望今次事件可見警惕作用，護士或學生如有懷疑應「出聲」。

至於女護士工作的風險，顧慧賢稱，本港醫院一般不會安排男護士進入女病房，女護士負責的病房較男護士多，但部分環境如急症室，男護及女護均需當值，而部分專科及深切治療部，男護士的比例亦有機會較女護士高，因此難就風險一概而論。

臨牀心理學家徐佩宏表示，窺淫是一種性癖好，多數配合有自瀆行為，並指將窺淫資訊於社交平台分享，可能是因為窺淫者自知行為不當，希望內容成為更多人的「共同興趣」。