羅淑佩訪阿聯酋晤業界 聯手推廣香港旅遊

羅淑佩見證旅發局與兩間公司代表簽訂合作備忘錄，她在迪拜亦與阿聯酋體育部長HE Ahmad Belhoul Al Falasi會面，就推動當地成為全球大型國際體育賽事的樞紐、體育產業專業化、利用體育作為主要經濟動力等交流；雙方亦互相分享政府如何向運動員提供支援、培訓和推動政策等。羅淑佩亦與中國駐迪拜總領事歐渤芊會面，並匯報文體旅局工作，歐渤芊強調香港在高端旅遊、賽馬旅遊、遊艇旅遊等方面具備優勢，有重要發展潛力。

另外，文體旅局、旅發局和香港駐迪拜經濟貿易辦事處亦有聯合舉行晚宴，有逾70名包括中東旅遊業界等嘉賓出席，羅淑佩致辭時說，香港適合任何年齡、任何喜好的旅客，亦強調香港銳意成為穆斯林友善的目的地，香港熱切期待與中東深化關係。