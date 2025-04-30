明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

羅淑佩訪阿聯酋晤業界 聯手推廣香港旅遊

【明報專訊】文體旅局長羅淑佩與旅發局前日率團出訪阿聯酋，約30名本地旅遊業界代表隨團，與當地體育與旅遊業界交流宣傳香港。旅發局參與當地的阿拉伯旅遊市場展期間，與中東主要旅行代理商簽訂兩份合作備忘錄，其中阿聯酋主要線上旅遊平台musafir.com，將為中東地區旅客推出度身訂做的香港旅遊套票、在平台提供阿拉伯語支援及專頁；沙特旅遊公司Almosafer International Travel and Tourism Company則會與旅發局在沙特及阿聯酋展開聯合市場推廣活動，宣傳香港旅遊。

羅淑佩見證旅發局與兩間公司代表簽訂合作備忘錄，她在迪拜亦與阿聯酋體育部長HE Ahmad Belhoul Al Falasi會面，就推動當地成為全球大型國際體育賽事的樞紐、體育產業專業化、利用體育作為主要經濟動力等交流；雙方亦互相分享政府如何向運動員提供支援、培訓和推動政策等。羅淑佩亦與中國駐迪拜總領事歐渤芊會面，並匯報文體旅局工作，歐渤芊強調香港在高端旅遊、賽馬旅遊、遊艇旅遊等方面具備優勢，有重要發展潛力。

另外，文體旅局、旅發局和香港駐迪拜經濟貿易辦事處亦有聯合舉行晚宴，有逾70名包括中東旅遊業界等嘉賓出席，羅淑佩致辭時說，香港適合任何年齡、任何喜好的旅客，亦強調香港銳意成為穆斯林友善的目的地，香港熱切期待與中東深化關係。

上 / 下一篇新聞

黃金周訪港內地客料升一成 業界：五星酒店生意可升20% 「很多人願花錢」
黃金周訪港內地客料升一成 業界：五星酒店生意可升20% 「很多人願花錢」
衛署加強巡查社媒宣傳 黃金周前夕打擊冒牌藥房
衛署加強巡查社媒宣傳 黃金周前夕打擊冒牌藥房
偷拍女學護社媒發布 男子涉窺淫罪被捕
偷拍女學護社媒發布 男子涉窺淫罪被捕
外勞至即削工時 雜工拒絕遭罵請辭 社協：輸勞不設上限惹慮 促檢視計劃
外勞至即削工時 雜工拒絕遭罵請辭 社協：輸勞不設上限惹慮 促檢視計劃
餐飲業稱未聞個案 籲勞資互諒安本分
餐飲業稱未聞個案 籲勞資互諒安本分
鄭泳舜促推「早鳥」誘劏戶業主早認證 調查：八成租戶認同設居住環境最低標準
鄭泳舜促推「早鳥」誘劏戶業主早認證 調查：八成租戶認同設居住環境最低標準
醫管局：將精簡費用減免和安全網申請程序
醫管局：將精簡費用減免和安全網申請程序
林百欣三房歡迎裁決 稱遺產或遠高29億
林百欣三房歡迎裁決 稱遺產或遠高29億
初選案首批4名前議員刑滿出獄 毛孟靜夫：毛狀態精神很好 范國威：要與家人團聚
初選案首批4名前議員刑滿出獄 毛孟靜夫：毛狀態精神很好 范國威：要與家人團聚
犯國安法者禁任職工會 孫玉菡：違國安比入黑社會嚴重
犯國安法者禁任職工會 孫玉菡：違國安比入黑社會嚴重
社民連無牌籌款案 副主席周嘉發稱一戶口已停用
社民連無牌籌款案 副主席周嘉發稱一戶口已停用
殺兄案長姊：被告從未照顧母親 曾爭執遭被告持刀追
殺兄案長姊：被告從未照顧母親 曾爭執遭被告持刀追
葵青康健中心系統疑被駭 或泄會員資料
葵青康健中心系統疑被駭 或泄會員資料
採購紅酒抬價1200萬 免稅店兩高層囚14及57月
採購紅酒抬價1200萬 免稅店兩高層囚14及57月
李嘉誠訪養和 稱「治肝癌儀」為病人福音
李嘉誠訪養和 稱「治肝癌儀」為病人福音
紅磡海濱考慮港鐵牽頭 政府分利 發展局：未來兩月諮詢 多聽意見再決定
紅磡海濱考慮港鐵牽頭 政府分利 發展局：未來兩月諮詢 多聽意見再決定
浸大與上實合作 推動成立醫學院
浸大與上實合作 推動成立醫學院
反恐二案 首被告稱為換保釋 憑推測錄口供
反恐二案 首被告稱為換保釋 憑推測錄口供
灣區熱搜：灣區全運會場地全面睇
灣區熱搜：灣區全運會場地全面睇
灣區熱搜：深圳體育中心升呢 涵國際級足球場
灣區熱搜：深圳體育中心升呢 涵國際級足球場
灣區熱搜：港珠澳公路單車賽道採高科技監控
灣區熱搜：港珠澳公路單車賽道採高科技監控
灣區熱搜：港乏專業場地 輪滑港隊赴惠州集訓
灣區熱搜：港乏專業場地 輪滑港隊赴惠州集訓
向廉署告發同事擅取食物樣本 認部分說法虛構 同組食安督察頂證 自稱「一半是臥底」
向廉署告發同事擅取食物樣本 認部分說法虛構 同組食安督察頂證 自稱「一半是臥底」
灣仔衝突兩男暴動罪脫重審 辯方：路過平民
灣仔衝突兩男暴動罪脫重審 辯方：路過平民
張健華遭入稟索償 案件押後破產法庭處理
張健華遭入稟索償 案件押後破產法庭處理
【Emily】做逾10年 貿發局總裁年內退休 主席6月亦換人 局方：唔影響服務
【Emily】做逾10年 貿發局總裁年內退休 主席6月亦換人 局方：唔影響服務
【Emily】點心雞翼變軟餐 美心free畀院舍
【Emily】點心雞翼變軟餐 美心free畀院舍
【Emily】第二艘電動水上的士抵港 最快年中試航
【Emily】第二艘電動水上的士抵港 最快年中試航
【Emily】陳克勤欲急詢東鐵事故 梁君彥拒批：唔係好急
【Emily】陳克勤欲急詢東鐵事故 梁君彥拒批：唔係好急
【Emily】港燈邀照顧者長者 邊玩邊學電力安全
【Emily】港燈邀照顧者長者 邊玩邊學電力安全
【Emily】千基層生免費探熊貓BB 近距離學保育
【Emily】千基層生免費探熊貓BB 近距離學保育
【Emily】陳日君梵蒂岡做彌撒
【Emily】陳日君梵蒂岡做彌撒