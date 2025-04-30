黃金周訪港內地客料升一成 業界：五星酒店生意可升20% 「很多人願花錢」

旺區酒店入住率達九成

訂房趨勢速度勝去年

政府評估今年五一黃金周有84萬人次內地旅客訪港，按年升約一成；旅遊業議會亦預期逾80萬人次內地客來港，增8%。徐英偉稱，今年黃金周旅客訂房趨勢和速度勝去年，油尖旺、銅鑼灣、灣仔的酒店營業額料較理想，惟鄰近邊境和機場的酒店較差；初步數字估計，五星級酒店營業額增幅高於去年，部分達10%至20%，反映來港旅客「有很多人其實願意花錢」。

惟徐英偉指出，目前數字顯示部分酒店入住率在黃金周中後期大跌，「到星期六、日跌到只有一半，好像過山車」，估計部分旅客留港兩三晚，之後轉遊鄰近城市如澳門，期望部分旅客最後一刻訂房，提升入住率。他稱業界今年主力推動主題式體驗，如熊貓旅遊、港式飲食、辦導賞團等，冀旅客享增值體驗。

餐飲生意料增5% 高級餐廳或跌

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝昨接受港台《千禧年代》訪問，預計旗下酒店黃金周期間入住率達96%，按年微升一至兩個百分點。他說由於內地自由行城市擴展、長途客增加，平均訂房晚數較去年略增不足0.5晚。惟陳指今年房價下跌，旗下港島區酒店跌幅達8%，期望假期時能回升，又說關稅戰影響旅客心理，致消費力下降，高端餐飲生意額難增長。

旅遊促進會總幹事崔定邦在同一節目稱，今年黃金周旅客人數按年可增6萬至8萬人次，本周五、六是來港高峰，本港旅行社已做好預備，如開拓新行程、預留人手等，提到內地人對啟德體育園感興趣，不少旅行團安排到園區參觀「打卡」。

飲食及零售市道方面，黃家和認為訪港旅客能抵消勞動節及佛誕長周末外遊港人，料飲食業日均生意額約2.5億元，按年增5%，但內地客傾向光顧中小型食肆，而高消費力顧客在假期離港，憂高級餐廳生意不升反跌。因應旅客喜晚上外出「食消夜」，他稱部分餐廳將延長營業時間，業界亦盡量提供優惠，並加強與商場、旅遊和零售業合作。

立法會批發及零售界議員邵家輝稱，黃金周旅客將較去年增，惟零售業生意額能否增長尚待觀望，部分業界如商場、珠寶店、海味店已推優惠，冀填補復活節假流失的銷售額，亦期望港人復活節外遊後傾向留港休息，有助市道。

政府「節慶安排跨部門工作小組」昨表示，勞動節及佛誕假期間將有大量市民、旅客及車輛經各陸路口岸出入境，以5月1日、3日及5日尤甚，運輸署已協調加強本地及跨境公共運輸服務，呼籲旅客考慮在非繁忙時間出行。

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