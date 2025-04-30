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港聞二

灣仔衝突兩男暴動罪脫重審 辯方：路過平民

【明報專訊】兩男子於2019年灣仔「反極權反緊急法大遊行」期間被捕，後裁定暴動罪脫，律政司上訴令案件發還原審，兩人出庭自辯。控辯雙方昨於西九龍裁判法院（暫代區院）結案陳辭，控方指兩名被告證供完全不可靠及不可信。辯方稱，沒直接證據證明被告參與暴動，他們或只是「路過的平民」，攜帶手套等裝備只為保護自己。案件押後6月9日裁決，兩名被告獲准續保釋外出。

被告林顯誠（現年20歲）與陳樂燊（31歲）今年3月出庭自辯。林曾供稱，他於2019年10月6日即案發當日，並非為遊行而到場。控方庭上質疑，指林2022年被裁定使用蒙面物品罪成，感化官報告提及他案發日響應網上號召，獨自外出「睇示威」。陳稱沒參與暴動，當日前往與李予信開會籌備區議會選舉途中，遭警方圍捕。

控方：被告不可信 前言不對後語

控辯雙方已呈交書面結案陳辭，昨口頭補充。控方指，兩名被告不可信，林更是前言不對後語，聲稱不記得證供中的矛盾內容，令該部分證供證據價值變低。控方續指，只會依賴證供來證明林不可靠，不會指出他曾在庭上作任何招認。

辯方：無直接證據被告參與暴動

另一被告：控方事後孔明

辯方則稱，林案發時年僅15歲，做事或沒經過深思熟慮，惟控方沒直接證據證明他參與暴動，而且林的手套驗不出沾有化學物質，不能證明他曾投擲汽油彈。

代表陳的一方指，控方建議就環境證供及衣著來證明陳參與暴動，「根本是事後孔明」。辯方稱，控方不知陳何時抵達現場，不能推論他有收到警方警告，加上陳沒在警員到場前把身上的眼罩及手套等裝備「丟得就丟、除得就除」，這顯示他並非想在暴動後掩人耳目。辯方續稱，陳作為「路過的平民」，攜帶防火手套只因想保護自己。

【案件編號：DCCC 1017/20】

（反修例風暴）

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