向廉署告發同事擅取食物樣本 認部分說法虛構 同組食安督察頂證 自稱「一半是臥底」

承認向廉署發逾20封電郵投訴

稱懷疑上司或曾同向廉署舉報

被告依次為陳映姍（34歲）、林曉君（29歲）、余鳳珍（28歲）、劉承軒（35歲）、李俊禧（37歲），均為食環署一級衛生督察。劉早前承認一項交替控罪，即盜竊罪。

代表陳映姍的大律師李澍桓昨盤問控方證人蔡洪階，李大狀指，蔡自稱是「被調查人士」，卻曾發20多封電郵予廉署人員，辯方質疑他其實是在向廉署調查員告發涉擅取食物樣本的同事。蔡承認曾投訴，但不知自己是否首名投訴者，並懷疑其上司高級衛生督察劉巧君或也有向廉署投訴，他稱：「我點知會唔會螳螂捕蟬黃雀在後，點知係咪劉巧君自己報咗廉署。」

官問「另一半」 被告：被調查人士囉

李問他是否覺得自己是臥底，他回答說「一半係臥底」，主審裁判官王證瑜問蔡，他認為自己一半是臥底，那麼另一半是什麼​。他​回應，「​​被調查人士囉」。

辯方續稱，蔡曾對廉署人員說，陳映姍為人狡猾，被調查時或會吩咐其丈夫棄置證物，質疑上述情節是蔡自行想像，蔡表示同意。辯方續稱，蔡又向廉署人員批評余鳳珍「不是簡單的人」，被調查時或會自稱遭人非禮，辯方質疑這也是蔡的幻想，蔡同意屬虛構。

蔡完成作供後，控方舉證完畢，辯方不中段陳辭，王官裁定本案表證成立；4名被告均表示不出庭自辯及不傳證人。案件押後至6月25日控辯雙方結案陳辭。

【案件編號：WKCC 2693/24】