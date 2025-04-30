反恐二案 首被告稱為換保釋 憑推測錄口供

稱首次錄影會面警顯無興趣

辯方展示何卓為2020年3月8日凌晨錄取的錄影會面謄本，並播放其中一些片段，何當中稱只租用宏創坊503室讓其他人儲存物品，會收取數千元報酬，不知當中包括化學物品。何在會面中強調「冇參與製作嗰啲嘢」、「唔知佢哋搞咩嘢」，只曾看過玻璃樽上有粉末，另否認與Telegram頻道「九十二籤」有關連。何昨稱此番話全部屬實。

講警感興趣事 試探「收貨」否

何卓為於會面中途一度問警員「講咗我係咪有機會保釋到？機會（係咪）多咗先？」何昨供稱，因警長劉永旭已表示若他配合先做錄影會面，會爭取讓他獲警方准許保釋，他遂「故意提一提佢」；其後他亦決定「試一試佢哋（劉永旭及警員梁家俊）」，說出對方感興趣的事，「試下講完佢哋會唔會收貨囉」，遂提到Telegram頻道「香港魔法研究學院」的營運者是「旦丁」。

稱見警手機信息

「屈一個做主謀先」

辯方關注當警員在會面問及是否見過「旦丁」時，何稱只知道有此用戶，庭上卻指「旦丁」與中學師弟「阿蛋」是同一人。何解釋因警方尚未答應讓他保釋，「所以唔同佢講咁多嘢住」。

何憶述首次錄影會面後，警方帶他前往宏創坊503室搜屋，途中他看到有警員的電話屏幕顯示「獵鷹行動」群組，一則信息提到「叫兩個犯屈咗其中一個做主謀先」。他認為警方有意從其他被捕者口中套取一些資料，但當時「覺得唔係好關我事」。返回警署後，梁向他表示涉及第四被告張家俊的部分「講得唔係咁好」，何遂同意下午做第二次錄影會面。

指「睹次被告燒粉末」僅推測

第二次會面中，何卓為表示曾目睹暱稱「山雞」的次被告李嘉濱將粉末混合，甚至「燒埋一齊」。何昨供稱感覺警方對其首次會面的供辭不感興趣，遂憑2019至2020年的經歷，以及看過的證物推測，作為自己獲得保釋的籌碼。案件周五續。

【案件編號：HCCC 186/22】