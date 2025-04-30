明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

反恐二案 首被告稱為換保釋 憑推測錄口供

【明報專訊】《反恐條例》第二案，8人涉2020年初策劃3次爆炸，昨在高等法院第96天審訊。首被告何卓為續作供，稱首次錄影會面後，有警員指他「講得唔係咁好」，他回想自己的表現，感覺警員對他的話「不為所動、冇乜興趣」，遂於同日稍後第二次會面上，「講出一啲我嘅推測作為我嘅籌碼」，換取警方答應讓他保釋，包括聲稱曾目睹次被告李嘉濱在涉案單位將粉末「燒埋一齊」。

稱首次錄影會面警顯無興趣

辯方展示何卓為2020年3月8日凌晨錄取的錄影會面謄本，並播放其中一些片段，何當中稱只租用宏創坊503室讓其他人儲存物品，會收取數千元報酬，不知當中包括化學物品。何在會面中強調「冇參與製作嗰啲嘢」、「唔知佢哋搞咩嘢」，只曾看過玻璃樽上有粉末，另否認與Telegram頻道「九十二籤」有關連。何昨稱此番話全部屬實。

講警感興趣事 試探「收貨」否

何卓為於會面中途一度問警員「講咗我係咪有機會保釋到？機會（係咪）多咗先？」何昨供稱，因警長劉永旭已表示若他配合先做錄影會面，會爭取讓他獲警方准許保釋，他遂「故意提一提佢」；其後他亦決定「試一試佢哋（劉永旭及警員梁家俊）」，說出對方感興趣的事，「試下講完佢哋會唔會收貨囉」，遂提到Telegram頻道「香港魔法研究學院」的營運者是「旦丁」。

稱見警手機信息

「屈一個做主謀先」

辯方關注當警員在會面問及是否見過「旦丁」時，何稱只知道有此用戶，庭上卻指「旦丁」與中學師弟「阿蛋」是同一人。何解釋因警方尚未答應讓他保釋，「所以唔同佢講咁多嘢住」。

何憶述首次錄影會面後，警方帶他前往宏創坊503室搜屋，途中他看到有警員的電話屏幕顯示「獵鷹行動」群組，一則信息提到「叫兩個犯屈咗其中一個做主謀先」。他認為警方有意從其他被捕者口中套取一些資料，但當時「覺得唔係好關我事」。返回警署後，梁向他表示涉及第四被告張家俊的部分「講得唔係咁好」，何遂同意下午做第二次錄影會面。

指「睹次被告燒粉末」僅推測

第二次會面中，何卓為表示曾目睹暱稱「山雞」的次被告李嘉濱將粉末混合，甚至「燒埋一齊」。何昨供稱感覺警方對其首次會面的供辭不感興趣，遂憑2019至2020年的經歷，以及看過的證物推測，作為自己獲得保釋的籌碼。案件周五續。

【案件編號：HCCC 186/22】

上 / 下一篇新聞

黃金周訪港內地客料升一成 業界：五星酒店生意可升20% 「很多人願花錢」
黃金周訪港內地客料升一成 業界：五星酒店生意可升20% 「很多人願花錢」
衛署加強巡查社媒宣傳 黃金周前夕打擊冒牌藥房
衛署加強巡查社媒宣傳 黃金周前夕打擊冒牌藥房
羅淑佩訪阿聯酋晤業界 聯手推廣香港旅遊
羅淑佩訪阿聯酋晤業界 聯手推廣香港旅遊
偷拍女學護社媒發布 男子涉窺淫罪被捕
偷拍女學護社媒發布 男子涉窺淫罪被捕
外勞至即削工時 雜工拒絕遭罵請辭 社協：輸勞不設上限惹慮 促檢視計劃
外勞至即削工時 雜工拒絕遭罵請辭 社協：輸勞不設上限惹慮 促檢視計劃
餐飲業稱未聞個案 籲勞資互諒安本分
餐飲業稱未聞個案 籲勞資互諒安本分
鄭泳舜促推「早鳥」誘劏戶業主早認證 調查：八成租戶認同設居住環境最低標準
鄭泳舜促推「早鳥」誘劏戶業主早認證 調查：八成租戶認同設居住環境最低標準
醫管局：將精簡費用減免和安全網申請程序
醫管局：將精簡費用減免和安全網申請程序
林百欣三房歡迎裁決 稱遺產或遠高29億
林百欣三房歡迎裁決 稱遺產或遠高29億
初選案首批4名前議員刑滿出獄 毛孟靜夫：毛狀態精神很好 范國威：要與家人團聚
初選案首批4名前議員刑滿出獄 毛孟靜夫：毛狀態精神很好 范國威：要與家人團聚
犯國安法者禁任職工會 孫玉菡：違國安比入黑社會嚴重
犯國安法者禁任職工會 孫玉菡：違國安比入黑社會嚴重
社民連無牌籌款案 副主席周嘉發稱一戶口已停用
社民連無牌籌款案 副主席周嘉發稱一戶口已停用
殺兄案長姊：被告從未照顧母親 曾爭執遭被告持刀追
殺兄案長姊：被告從未照顧母親 曾爭執遭被告持刀追
葵青康健中心系統疑被駭 或泄會員資料
葵青康健中心系統疑被駭 或泄會員資料
採購紅酒抬價1200萬 免稅店兩高層囚14及57月
採購紅酒抬價1200萬 免稅店兩高層囚14及57月
李嘉誠訪養和 稱「治肝癌儀」為病人福音
李嘉誠訪養和 稱「治肝癌儀」為病人福音
紅磡海濱考慮港鐵牽頭 政府分利 發展局：未來兩月諮詢 多聽意見再決定
紅磡海濱考慮港鐵牽頭 政府分利 發展局：未來兩月諮詢 多聽意見再決定
浸大與上實合作 推動成立醫學院
浸大與上實合作 推動成立醫學院
灣區熱搜：灣區全運會場地全面睇
灣區熱搜：灣區全運會場地全面睇
灣區熱搜：深圳體育中心升呢 涵國際級足球場
灣區熱搜：深圳體育中心升呢 涵國際級足球場
灣區熱搜：港珠澳公路單車賽道採高科技監控
灣區熱搜：港珠澳公路單車賽道採高科技監控
灣區熱搜：港乏專業場地 輪滑港隊赴惠州集訓
灣區熱搜：港乏專業場地 輪滑港隊赴惠州集訓
向廉署告發同事擅取食物樣本 認部分說法虛構 同組食安督察頂證 自稱「一半是臥底」
向廉署告發同事擅取食物樣本 認部分說法虛構 同組食安督察頂證 自稱「一半是臥底」
灣仔衝突兩男暴動罪脫重審 辯方：路過平民
灣仔衝突兩男暴動罪脫重審 辯方：路過平民
張健華遭入稟索償 案件押後破產法庭處理
張健華遭入稟索償 案件押後破產法庭處理
【Emily】做逾10年 貿發局總裁年內退休 主席6月亦換人 局方：唔影響服務
【Emily】做逾10年 貿發局總裁年內退休 主席6月亦換人 局方：唔影響服務
【Emily】點心雞翼變軟餐 美心free畀院舍
【Emily】點心雞翼變軟餐 美心free畀院舍
【Emily】第二艘電動水上的士抵港 最快年中試航
【Emily】第二艘電動水上的士抵港 最快年中試航
【Emily】陳克勤欲急詢東鐵事故 梁君彥拒批：唔係好急
【Emily】陳克勤欲急詢東鐵事故 梁君彥拒批：唔係好急
【Emily】港燈邀照顧者長者 邊玩邊學電力安全
【Emily】港燈邀照顧者長者 邊玩邊學電力安全
【Emily】千基層生免費探熊貓BB 近距離學保育
【Emily】千基層生免費探熊貓BB 近距離學保育
【Emily】陳日君梵蒂岡做彌撒
【Emily】陳日君梵蒂岡做彌撒