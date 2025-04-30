明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

浸大與上實合作 推動成立醫學院

【明報專訊】浸大爭辦本港第三間醫學院，校方昨日表示與上海實業（集團）有限公司達成合作，共同推動浸大成立新醫學院，服務香港發展成為國際醫療培訓、研究和創新樞紐。浸大校長衞炳江稱很有信心爭辦新醫學院，透露政府工作組有以書面形式查詢建議書細節。他說即使爭辦失敗，也不會停止醫學研究及創新，將繼續發展早前成立的「前沿轉化醫學研究院」。

衞炳江：倘爭辦失敗

前沿醫學研究院繼續

上實集團聚焦生命健康、環境健康產業，旗下上海醫藥則是在滬港兩地上市的醫藥產業集團。浸大與上實集團初步簽訂5年合作計劃，上實集團及上海醫藥將積極參與「前沿轉化醫學研究院」。

浸大新醫學院籌備委員會聯席主席、前沿轉化醫學研究院聯合創始人霍文遜表示，辦醫學院核心要素為好的教學人才，希望能提供一個產學研平台，吸引更多人才加入，而與上實集團合作，正是着力將已成熟的技術轉化落地。

前沿轉化醫學研究院聯合創始人劉耀南說，研究院將專注於醫療器械、診斷、疫苗、中醫藥等領域，以及相關技術轉化。他透露浸大研發的快速診斷技術已應用於公私營醫療系統，另一成果口服黃連素已進入生產階段。

爭辦醫學院方面，衞炳江重申歡迎與其他大學合作聯合營運，但需時商討。浸大曾邀請涉學術醜聞的內地學者宋爾衛加入籌備醫學院的專家諮詢委員會，引發爭議後宋請辭，衞認為是「很小的事」，現時團隊已無其他問題。

另外，衞炳江明年2月1日任期屆滿，被問校董會是否已與他商討續任，他笑言「呢個你要問番校董會」。至於有否信心續任，他說近期主力籌辦醫學院，並補充「浸大過去幾年都有些成績」。

相關字詞﹕衞炳江 第三間醫學院 浸會大學

上 / 下一篇新聞

黃金周訪港內地客料升一成 業界：五星酒店生意可升20% 「很多人願花錢」
黃金周訪港內地客料升一成 業界：五星酒店生意可升20% 「很多人願花錢」
衛署加強巡查社媒宣傳 黃金周前夕打擊冒牌藥房
衛署加強巡查社媒宣傳 黃金周前夕打擊冒牌藥房
羅淑佩訪阿聯酋晤業界 聯手推廣香港旅遊
羅淑佩訪阿聯酋晤業界 聯手推廣香港旅遊
偷拍女學護社媒發布 男子涉窺淫罪被捕
偷拍女學護社媒發布 男子涉窺淫罪被捕
外勞至即削工時 雜工拒絕遭罵請辭 社協：輸勞不設上限惹慮 促檢視計劃
外勞至即削工時 雜工拒絕遭罵請辭 社協：輸勞不設上限惹慮 促檢視計劃
餐飲業稱未聞個案 籲勞資互諒安本分
餐飲業稱未聞個案 籲勞資互諒安本分
鄭泳舜促推「早鳥」誘劏戶業主早認證 調查：八成租戶認同設居住環境最低標準
鄭泳舜促推「早鳥」誘劏戶業主早認證 調查：八成租戶認同設居住環境最低標準
醫管局：將精簡費用減免和安全網申請程序
醫管局：將精簡費用減免和安全網申請程序
林百欣三房歡迎裁決 稱遺產或遠高29億
林百欣三房歡迎裁決 稱遺產或遠高29億
初選案首批4名前議員刑滿出獄 毛孟靜夫：毛狀態精神很好 范國威：要與家人團聚
初選案首批4名前議員刑滿出獄 毛孟靜夫：毛狀態精神很好 范國威：要與家人團聚
犯國安法者禁任職工會 孫玉菡：違國安比入黑社會嚴重
犯國安法者禁任職工會 孫玉菡：違國安比入黑社會嚴重
社民連無牌籌款案 副主席周嘉發稱一戶口已停用
社民連無牌籌款案 副主席周嘉發稱一戶口已停用
殺兄案長姊：被告從未照顧母親 曾爭執遭被告持刀追
殺兄案長姊：被告從未照顧母親 曾爭執遭被告持刀追
葵青康健中心系統疑被駭 或泄會員資料
葵青康健中心系統疑被駭 或泄會員資料
採購紅酒抬價1200萬 免稅店兩高層囚14及57月
採購紅酒抬價1200萬 免稅店兩高層囚14及57月
李嘉誠訪養和 稱「治肝癌儀」為病人福音
李嘉誠訪養和 稱「治肝癌儀」為病人福音
紅磡海濱考慮港鐵牽頭 政府分利 發展局：未來兩月諮詢 多聽意見再決定
紅磡海濱考慮港鐵牽頭 政府分利 發展局：未來兩月諮詢 多聽意見再決定
反恐二案 首被告稱為換保釋 憑推測錄口供
反恐二案 首被告稱為換保釋 憑推測錄口供
灣區熱搜：灣區全運會場地全面睇
灣區熱搜：灣區全運會場地全面睇
灣區熱搜：深圳體育中心升呢 涵國際級足球場
灣區熱搜：深圳體育中心升呢 涵國際級足球場
灣區熱搜：港珠澳公路單車賽道採高科技監控
灣區熱搜：港珠澳公路單車賽道採高科技監控
灣區熱搜：港乏專業場地 輪滑港隊赴惠州集訓
灣區熱搜：港乏專業場地 輪滑港隊赴惠州集訓
向廉署告發同事擅取食物樣本 認部分說法虛構 同組食安督察頂證 自稱「一半是臥底」
向廉署告發同事擅取食物樣本 認部分說法虛構 同組食安督察頂證 自稱「一半是臥底」
灣仔衝突兩男暴動罪脫重審 辯方：路過平民
灣仔衝突兩男暴動罪脫重審 辯方：路過平民
張健華遭入稟索償 案件押後破產法庭處理
張健華遭入稟索償 案件押後破產法庭處理
【Emily】做逾10年 貿發局總裁年內退休 主席6月亦換人 局方：唔影響服務
【Emily】做逾10年 貿發局總裁年內退休 主席6月亦換人 局方：唔影響服務
【Emily】點心雞翼變軟餐 美心free畀院舍
【Emily】點心雞翼變軟餐 美心free畀院舍
【Emily】第二艘電動水上的士抵港 最快年中試航
【Emily】第二艘電動水上的士抵港 最快年中試航
【Emily】陳克勤欲急詢東鐵事故 梁君彥拒批：唔係好急
【Emily】陳克勤欲急詢東鐵事故 梁君彥拒批：唔係好急
【Emily】港燈邀照顧者長者 邊玩邊學電力安全
【Emily】港燈邀照顧者長者 邊玩邊學電力安全
【Emily】千基層生免費探熊貓BB 近距離學保育
【Emily】千基層生免費探熊貓BB 近距離學保育
【Emily】陳日君梵蒂岡做彌撒
【Emily】陳日君梵蒂岡做彌撒