浸大與上實合作 推動成立醫學院

衞炳江：倘爭辦失敗

前沿醫學研究院繼續

上實集團聚焦生命健康、環境健康產業，旗下上海醫藥則是在滬港兩地上市的醫藥產業集團。浸大與上實集團初步簽訂5年合作計劃，上實集團及上海醫藥將積極參與「前沿轉化醫學研究院」。

浸大新醫學院籌備委員會聯席主席、前沿轉化醫學研究院聯合創始人霍文遜表示，辦醫學院核心要素為好的教學人才，希望能提供一個產學研平台，吸引更多人才加入，而與上實集團合作，正是着力將已成熟的技術轉化落地。

前沿轉化醫學研究院聯合創始人劉耀南說，研究院將專注於醫療器械、診斷、疫苗、中醫藥等領域，以及相關技術轉化。他透露浸大研發的快速診斷技術已應用於公私營醫療系統，另一成果口服黃連素已進入生產階段。

爭辦醫學院方面，衞炳江重申歡迎與其他大學合作聯合營運，但需時商討。浸大曾邀請涉學術醜聞的內地學者宋爾衛加入籌備醫學院的專家諮詢委員會，引發爭議後宋請辭，衞認為是「很小的事」，現時團隊已無其他問題。

另外，衞炳江明年2月1日任期屆滿，被問校董會是否已與他商討續任，他笑言「呢個你要問番校董會」。至於有否信心續任，他說近期主力籌辦醫學院，並補充「浸大過去幾年都有些成績」。