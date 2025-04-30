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港聞二

紅磡海濱考慮港鐵牽頭 政府分利 發展局：未來兩月諮詢 多聽意見再決定

【明報專訊】立法會發展事務委員會昨日討論紅磡站周邊和海濱一帶用地初步發展建議，部分議員關注發展模式及項目回報率。出席的官員表示將考慮讓港鐵牽頭發展，令政府從中分享利益，長遠希望在東面設登岸設施，供遊艇、一般船和水上的士使用。

葉劉關注財務安排

局方：經濟效益待研究

新民黨主席葉劉淑儀說，未完全滿意現時項目構思，因政府未提供財務安排，難知市場是否接受，亦未確切評估經濟效益。發展局常任秘書長何珮玲表示，為項目訂定樓面面積時有作初步財政評估，認為財政可行，下一步再深入研究經濟效益。何又稱，港鐵公司負責項目研究，因有關用地具挑戰，涉密集鐵路設施，由港鐵推展有好處，惟未來兩個月會諮詢公衆，多聽意見後再作決定。

民建聯劉國勳關注項目發展模式，包括片區開發、公開招標及有否機制讓政府可分紅等。何珮玲說，項目土地屬政府全資擁有的九廣鐵路，相信不會構成障礙，冀項目有不同元素，既有賺錢的，亦有未必帶來收入的公共設施。她又提到，政府考慮以片區開發推行項目，初步評估財政上可行，港鐵一向透過公開招標尋找合作伙伴，故思考推行模式時會考慮讓政府從中分享利益。

陳學鋒憂損景觀

有議員擔心項目所建高樓日後影響維港景觀。民建聯陳學鋒表示，香港體育館是本港地標，惟日後地標建築物完全將其遮擋，詢問項目可否向橫發展。何珮玲表示，項目涉及土地面積大，建議的建築群主要在海邊和較內陸位置，兩個中、高度建築群建築密度不高。她強調需發展和用好海濱地，會避免過度發展。

姚柏良促加登岸設施拓海上遊

旅遊界姚柏良表示，維港海上遊人流比較集中在尖沙嘴碼頭，建議盡快利用紅磡前貨運碼頭並打通海濱，增加登岸設施發展海上遊。何珮玲說，短期沒打算在前貨運碼頭增設登岸設施，但長遠希望在東面設登岸設施，供遊艇、一般船和水上的士使用。

新界北議員張欣宇認為現時項目缺少鐵路元素，建議新地標加入鐵路文化旅遊發展。何珮玲稱，當局會再與港鐵思考善用原本的鐵路設施和歷史。

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