紅磡海濱考慮港鐵牽頭 政府分利 發展局：未來兩月諮詢 多聽意見再決定

葉劉關注財務安排

局方：經濟效益待研究

新民黨主席葉劉淑儀說，未完全滿意現時項目構思，因政府未提供財務安排，難知市場是否接受，亦未確切評估經濟效益。發展局常任秘書長何珮玲表示，為項目訂定樓面面積時有作初步財政評估，認為財政可行，下一步再深入研究經濟效益。何又稱，港鐵公司負責項目研究，因有關用地具挑戰，涉密集鐵路設施，由港鐵推展有好處，惟未來兩個月會諮詢公衆，多聽意見後再作決定。

民建聯劉國勳關注項目發展模式，包括片區開發、公開招標及有否機制讓政府可分紅等。何珮玲說，項目土地屬政府全資擁有的九廣鐵路，相信不會構成障礙，冀項目有不同元素，既有賺錢的，亦有未必帶來收入的公共設施。她又提到，政府考慮以片區開發推行項目，初步評估財政上可行，港鐵一向透過公開招標尋找合作伙伴，故思考推行模式時會考慮讓政府從中分享利益。

陳學鋒憂損景觀

有議員擔心項目所建高樓日後影響維港景觀。民建聯陳學鋒表示，香港體育館是本港地標，惟日後地標建築物完全將其遮擋，詢問項目可否向橫發展。何珮玲表示，項目涉及土地面積大，建議的建築群主要在海邊和較內陸位置，兩個中、高度建築群建築密度不高。她強調需發展和用好海濱地，會避免過度發展。

姚柏良促加登岸設施拓海上遊

旅遊界姚柏良表示，維港海上遊人流比較集中在尖沙嘴碼頭，建議盡快利用紅磡前貨運碼頭並打通海濱，增加登岸設施發展海上遊。何珮玲說，短期沒打算在前貨運碼頭增設登岸設施，但長遠希望在東面設登岸設施，供遊艇、一般船和水上的士使用。

新界北議員張欣宇認為現時項目缺少鐵路元素，建議新地標加入鐵路文化旅遊發展。何珮玲稱，當局會再與港鐵思考善用原本的鐵路設施和歷史。