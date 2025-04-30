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港聞二

林百欣三房歡迎裁決 稱遺產或遠高29億

【明報專訊】麗新集團創辦人林百欣留下逾29億元遺產分予妻兒，三太顧瑞英及其女兒林明珠爭議2004年所訂遺囑無效。高院早前裁定三房勝訴，宣布林百欣於1973年訂立的遺囑及其修訂附件才屬有效。顧瑞英及林明珠昨發聲明歡迎裁決，稱希望所有相關事宜能得以公平合理的方式解決。

高院4月11日頒判辭，法庭認為林百欣晚年阿茲海默症惡化，涉案遺囑因林百欣欠缺能力訂立而變為無效，裁定1973年遺囑及其修訂附件才屬有效。據該兩份遺囑，遺產劃分成12等份的股份，顧瑞英及林明珠可獲分共1股。

麗新集團主席林建岳早前於判決後表示，據他了解原告（遺產管理人）正研究裁決，考慮會否作進一步法律行動。林稱裁決不會影響他作為麗新製衣國際有限公司的主要股東權益，以及對麗新集團行使管治和其運作。

顧瑞英及林明珠作為被告一方昨發聲明表示，裁決對被告19年來為捍衛林百欣最後遺囑真實性所作的堅持努力予肯定，確保林百欣真正遺願得到尊重。

稱尊重但不認同林建岳聲明

就林建岳針對判決向媒體所作的聲明，被告表示尊重但不認同，她們堅信隨着時間推移，本屬林百欣並於2004年轉移到麗新集團的資產將回歸其遺產中，故遺產實際價值很可能遠高於原告及媒體所報道的29億元。

【案件編號：HCAP 4/11】

相關字詞﹕高等法院 林建岳 林明珠 爭產風波 麗新 林百欣

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