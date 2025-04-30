鄭泳舜促推「早鳥」誘劏戶業主早認證 調查：八成租戶認同設居住環境最低標準

兩成不願住過渡房簡屋 有憂轉校

問卷調查今年3至4月初完成，共訪問477人，其中31人曾是劏房租戶。調查顯示，64.4%受訪租戶願意入住過渡房屋或簡約公屋；20.5%則不願入住。有7.2%稱自己不符申請資格；個別租戶提出因小朋友轉校問題，不願入住過渡屋或簡約公屋。

民建聯倡議政府推出臨時安置計劃，在過渡房屋加設新類別申請資格，讓因實施登記期或寬限期期間被迫遷出住戶可獲安置；另倡持續營運過渡房屋，以社會房屋模式運作，支援有住屋困難合資格住戶。

業主方面，民建聯提出「早鳥計劃」吸引盡早為其劏房登記及認證，建議登記期一年內，在前半年內完成登記業主，其後寬限期內認證費可減免。而寬限期3年內，前兩年半內完成認證者，同可獲減免認證費。

鄭泳舜表示，外界對簡樸房政策執行細節有不同考慮及擔憂，但調查結果顯示，大部分劏房戶認同為劏房設居住最低標準的制度，可改善他們生活環境。

深水埗區議員陳龍傑稱，早前多次接觸劏房住戶及業主，普遍贊同政策大方向，但較多業主特別是年長者擔心裝修費開支較大，租戶則擔心租金上升，建議當局推出支援措施。