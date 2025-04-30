餐飲業稱未聞個案 籲勞資互諒安本分

業界獲批2.3萬外勞 稱仍短缺

補充勞工優化計劃前年9月4日推行，暫停26個職位及非技術或低技術職位一般不得輸入外勞的規定兩年；截至今年2月底批出5.1萬個外勞配額，當中逾2.3萬個屬餐飲服務業（見表）。據統計處早前公布最新失業率，餐飲服務業失業率上升0.3個百分點至5.3%，較去年同期的4.6%上升0.7個百分點。

香港餐務管理協會主席梁振華指出，目前有約22萬至25萬名餐飲業從業員，惟實際需要30萬至33萬人，即使已獲批2.3萬外勞，仍欠大量人手。他以獲批外勞侍應生配額8590個為例，由目前約1.7萬間持牌食肆攤分，「平均一間都分不到兩個」。

黃家和：失業率升因市道淡靜

香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，自輸入外勞後，業界人手短缺緩和，惟仍有短缺。他認為行業失業率上升與目前經濟環境不理想、市道淡靜有關，無關輸入外勞。

針對社協接獲求助情况，梁振華自言與全港六七成食肆有接觸，未曾聽聞有僱主輸入外勞後要求本地員工減工時或減薪；而聘用外勞後解僱本地員工更有違計劃規定，未曾聽聞這種個案。黃家和表示明白本地員工有擔心，也相信這些情况有可能發生，但強調僱主及僱員唇齒相依，希望勞資雙方互相諒解、各安本分。