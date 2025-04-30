餐飲業稱未聞個案 籲勞資互諒安本分

【明報專訊】補充勞工優化計劃推行逾一年半，截至今年2月底批出逾2.3萬個餐飲服務業外勞配額。社協接獲求助指有本地餐廳雜工稱在外勞入職後，即被僱主要求減工時，終無奈離職，也有廚房助理收到通知指其崗位將被外勞取代。有餐飲業界稱未曾聽聞有僱主輸入外勞後要求本地員工減工時或減薪，以外勞取代原來本地員工更有違計劃規定，促僱主及僱員互相諒解、各安本分。
業界獲批2.3萬外勞 稱仍短缺
補充勞工優化計劃前年9月4日推行，暫停26個職位及非技術或低技術職位一般不得輸入外勞的規定兩年；截至今年2月底批出5.1萬個外勞配額，當中逾2.3萬個屬餐飲服務業（見表）。據統計處早前公布最新失業率，餐飲服務業失業率上升0.3個百分點至5.3%，較去年同期的4.6%上升0.7個百分點。
香港餐務管理協會主席梁振華指出，目前有約22萬至25萬名餐飲業從業員，惟實際需要30萬至33萬人，即使已獲批2.3萬外勞，仍欠大量人手。他以獲批外勞侍應生配額8590個為例，由目前約1.7萬間持牌食肆攤分，「平均一間都分不到兩個」。
黃家和：失業率升因市道淡靜
香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，自輸入外勞後，業界人手短缺緩和，惟仍有短缺。他認為行業失業率上升與目前經濟環境不理想、市道淡靜有關，無關輸入外勞。
針對社協接獲求助情况，梁振華自言與全港六七成食肆有接觸，未曾聽聞有僱主輸入外勞後要求本地員工減工時或減薪；而聘用外勞後解僱本地員工更有違計劃規定，未曾聽聞這種個案。黃家和表示明白本地員工有擔心，也相信這些情况有可能發生，但強調僱主及僱員唇齒相依，希望勞資雙方互相諒解、各安本分。