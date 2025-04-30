外勞至即削工時 雜工拒絕遭罵請辭 社協：輸勞不設上限惹慮 促檢視計劃

勞處：倘違規會行政制裁

至於會否煞停部分行業輸入外勞，勞工處回覆本報時沒回應。勞工處強調僱主不得以輸入勞工取代在職本地僱員，僱主如需裁員，應先裁減輸入勞工，倘違反規定，處方會作行政制裁，包括拒絕審理輸入勞工申請、撤銷僱主已得的輸入勞工批准等。該處稱如僱員懷疑僱主以外勞取代本地僱員或僱傭權益受損，應盡快向勞工處舉報，處方會調查及跟進。

67歲的霞姐（化名）於九龍區一間食店任職清潔雜工17年。她說今年2月有多名外勞入職該店做雜工，同日僱主要求她減工時，由每日工作8小時減至7小時，及後再要求減至4小時，「減到4小時生存不到，我做不到」。考慮到薪金會減半，難以支付租金及生活開支，霞姐拒絕配合，稱事後遭僱主多次出言辱罵，終提出退休。

霞姐離職後嘗試再找工作，惟她說近月外出求職，有別於昔日食肆多數有張貼招聘廣告，現時已見不到，求職很困難，「可能多了外勞，少了很多街招」。

同事通知職位會被取代

廚工告假求職被踢出群

66歲的王先生（化名）今年2月起於九龍區一連鎖集團餐廳任職廚房助理，惟入職未及一個月，便有同事提醒他將有外勞入職，其職位會被「取締」，建議他「搵定路」。他翌日告假求職，同日被分區經理踢出報更群組，他致電對方僅獲回覆稍後安排他到其他分店工作，至今未有消息。他目前已轉工。

王先生質疑其僱主聘用本地員工只為「頂住雞頭」，等到外勞到港便藉機解僱他。他又指，該店負責人要求員工長期加班，有不少本地員工因而離職。

社協：「招數多」難證解僱意圖

社協幹事吳衛東稱，政府有意鼓勵中高齡就業，但目前補充勞工優化計劃不設輸勞上限，兩者似乎有衝突，雖然計劃列明僱主不可以外勞取代原本的本地員工，惟從兩個案可見，僱主實有不同「招數」迫使員工離職。

吳衛東稱霞姐遭要求減工時、收入大跌，終無奈離開崗位；王先生的同事面對工時過長問題，而王先生雖從同事口中得悉公司有意在外勞到港後解僱他，惟僱主無正式解僱，他也無從證明僱主意圖，難向勞工處投訴或舉報，反映本地勞工未獲足夠保障，促當局檢視計劃並主動了解上述情况，在有確切監管方法前，應煞停部分行業輸勞或增設配額上限。