灣區熱搜：港乏專業場地 輪滑港隊赴惠州集訓

爭取興建10多年 只聞樓梯響

「香港沒有鑊形的標準比賽場地」，屈淑卿直言，香港的輪滑場都是康樂設施，沒有正式練習場，輪滑隊只能在足球場練習，但平地場加上非標準長度跑道，加速轉彎是兩回事，因此為了讓隊員能掌握比賽感覺，會不定期來惠州集訓。屈稱，惠州的輪滑場是她「夢寐以求的場地」，因為10多年來向特區政府爭取興建正式練習場，至今仍只聞樓梯響。

「沒辦法，香港地小人多，但政府也很支持我們過來練習，會提供資助。」屈淑卿表示，疫情前已開始來惠州集訓，從九龍塘坐旅遊巴只要兩小時左右，而且能夠和本地其他高水平運動員一起練習，隊員進步顯著，這種區域聯動對大灣區輪滑運動發展意義重大。不過她認為最理想仍是香港也有標準場，「始終要等長假期才能過來體驗標準場，間隔太久會影響隊員表現」。

車程兩小時 政府資助

屈淑卿透露，15歲或以上的隊員將會在5月參與選拔賽出戰全運，全運目標是前5名。17歲的郭朗熹是選拔隊員之一，他表示來過惠州幾次，認為多在標準場訓練會對技術提升有幫助；11歲的Jasper和媽媽Shirley則首次到惠州，Shirley直言要參加比賽的話，還是需要去標準場地訓練，因此只要有時間都會讓孩子過來，她笑說在惠州也沒有時間與兒子「親子遊」，「他更想留在場地多些」。

據惠州市文化廣電旅遊體育局群眾體育科副科長劉澤華表示，體校將舉辦全運滑板、速度輪滑及自由式輪滑比賽，其中輪滑場改造基本完成，只剩護欄更換、場地平整、看台加固等小工程，預計7月能全面竣工。