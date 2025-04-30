灣區熱搜：港珠澳公路單車賽道採高科技監控

人車配備晶片手環 方便通關

十五運會和殘特奧會珠海賽區執委會辦公室副主任、珠海市文化廣電旅遊體育局副局長袁熊表示，賽事期間的人員、車輛和物資需要頻繁跨越三地，涉及不同的通關政策和手續，是比賽能否順利的一大挑戰。珠海已聯合港澳海關邊檢部門，屆時採用「前置查驗+閉環管理」模式，即三地海關邊檢人員共同在起點終點設立聯合查驗區，所有參賽車輛與物資提前一天完成查驗並封存，運動員和車輛配備裝有嵌入式晶片的手環，在過關時透過感應手環，即時識別身分，並精準記錄通關時間。此外，比賽路線全程會使用無人機實時監控，所有參賽單車配備內外置鏡頭及門磁裝置，確保車手及單車的數據同步一致，三地賽區可實時掌握比賽進度，此外會安排移動指揮車，車上配備三地觀察員和醫療人員，可即時協調處理突發情况。

為保萬無一失，去年11月三地曾舉行測試賽。袁熊指測試賽的賽後檢討相當重要，能發現不足，及時改進，例如配備的手環防水性未夠好，下雨的話過關時感應或欠佳，「也有運動員反饋戴上手環不舒適」，另外像醫療、引導車等跨境保障安排的無縫銜接，也有進一步提升空間。

橫琴國際網球中心增智能化系統

公路單車男子個人賽全程230公里，不僅穿越港珠澳大橋，還將途經珠海日月貝、漁女像、香港迪士尼樂園、香港國際機場、澳門大橋與北岸碼頭等三地地標和景點，路線安排被譽為「大灣區景觀長廊」。

除了公路單車，珠海市亦承辦今屆全運會網球項目，賽事將由橫琴粵澳深度合作區舉辦，而作為網球項目主場館，橫琴國際網球中心自2023年7月開始改造，包括翻新場館基礎設施、增添無障礙設施、智能化系統及配套設施。經改造後，中心擁有可容納5000名觀眾的中心球場，並配備4個250座的比賽球場及12個室外訓練場，足以應付賽事需要。此外，中心球場還加裝了新型冷氣系統，訓練場增設防風雨罩棚，確保在極端天氣下運動員及觀眾仍能享受舒適環境。

袁熊表示，全運期間估計有近4000名運動員及工作人員前來珠海，加上旅客及媒體等，十分考驗珠海接待能力，珠海市亦已在衛生防疫、隱患排查、交通保障、城市風貌及宣傳推廣五大部分作全面規劃，確保所有賽事順利舉行和旅客滿意而歸。