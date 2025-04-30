灣區熱搜：深圳體育中心升呢 涵國際級足球場

增建綜合館 可辦16種比賽

深圳市體育中心始建於1985年，2020年開始升級改造，包括新建及擴建體育場館，工程已於去年底完成。其中擴建的足球場從原本3.2萬個座位增至最多可容納4.5萬人，是深圳首個符合國際A級足球賽事標準的專業足球場，並增加了無障礙觀賞席。新建的綜合館是內地首個具備「開合屋蓋＋可折疊移動式斗屏」於一體的大型綜合體育館，可滿足籃球、網球、冰球、體操等16種比賽的場地快速切換。

除了整體的硬件翻新，深圳市體育中心也運用科技在細節上調整。深圳市體育中心運營管理有限公司體育工藝負責人呂佩蕾表示，為方便觀眾「找座位」，體育中心引入「i深體」智能導航系統，只要在微信小程序輸入座位編號，系統便會自動導航；另外，場館的1053個廁格，有594個為「可轉換」設計，只要根據票務紀錄的男女性觀眾比例，便可因應情况調整男女廁格數量，場內電子屏幕的指引也會同步調整。呂佩蕾又稱，全新更換的座椅採用鏤空設計，目的是增強通風透氣，適用於廣東濕熱氣候。

近600廁格可按男女比例切換

十五運會和殘特奧會深圳賽區執委會副主任、深圳市文化廣電旅遊體育局長劉蕾表示，連同體育中心，深圳賽區已有18個場館通過驗收。她指出，初步估算全運期間將接待超過1.8萬名運動員及工作人員，對於日均接待大量遊客和商務人士的深圳而言完全足以應對；另外因應可能有大量北上觀賽港人即日往返，對口岸造成壓力，劉蕾表示深圳會根據賽事安排和觀眾實際需求靈活處理，有需要時會與香港協調，保證通關順暢。

劉蕾又稱，全運期間將處處體現深圳的科技能力，包括場館管理、保安、賽事運營都已接入城市級智慧系統，由指揮中心（MOC）集中調度所有賽場數據，包括運動員抵離、住宿、賽事安排等。她透露，深圳已有超過70家本地科技企業參與賽事服務，又笑言人形機械人「一定會出現在賽事中，具體會以怎樣的方式登場，現時先給大家留一點神秘感」。