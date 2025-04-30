明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區熱搜：深圳體育中心升呢 涵國際級足球場

【明報專訊】深圳與廣州同為今屆全運會及殘特奧會重要承辦城市之一，其中全運會承辦了包括游泳、田徑、足球、羽毛球等12個項目，閉幕式亦在深圳舉行。眾多賽事將會分佈在市內9區共25個場館，而位於福田區的深圳市體育中心，將舉行足球、羽毛球、射箭、飛鏢等7項賽事，是深圳承辦賽事最多的場館。

增建綜合館 可辦16種比賽

深圳市體育中心始建於1985年，2020年開始升級改造，包括新建及擴建體育場館，工程已於去年底完成。其中擴建的足球場從原本3.2萬個座位增至最多可容納4.5萬人，是深圳首個符合國際A級足球賽事標準的專業足球場，並增加了無障礙觀賞席。新建的綜合館是內地首個具備「開合屋蓋＋可折疊移動式斗屏」於一體的大型綜合體育館，可滿足籃球、網球、冰球、體操等16種比賽的場地快速切換。

除了整體的硬件翻新，深圳市體育中心也運用科技在細節上調整。深圳市體育中心運營管理有限公司體育工藝負責人呂佩蕾表示，為方便觀眾「找座位」，體育中心引入「i深體」智能導航系統，只要在微信小程序輸入座位編號，系統便會自動導航；另外，場館的1053個廁格，有594個為「可轉換」設計，只要根據票務紀錄的男女性觀眾比例，便可因應情况調整男女廁格數量，場內電子屏幕的指引也會同步調整。呂佩蕾又稱，全新更換的座椅採用鏤空設計，目的是增強通風透氣，適用於廣東濕熱氣候。

近600廁格可按男女比例切換

十五運會和殘特奧會深圳賽區執委會副主任、深圳市文化廣電旅遊體育局長劉蕾表示，連同體育中心，深圳賽區已有18個場館通過驗收。她指出，初步估算全運期間將接待超過1.8萬名運動員及工作人員，對於日均接待大量遊客和商務人士的深圳而言完全足以應對；另外因應可能有大量北上觀賽港人即日往返，對口岸造成壓力，劉蕾表示深圳會根據賽事安排和觀眾實際需求靈活處理，有需要時會與香港協調，保證通關順暢。

劉蕾又稱，全運期間將處處體現深圳的科技能力，包括場館管理、保安、賽事運營都已接入城市級智慧系統，由指揮中心（MOC）集中調度所有賽場數據，包括運動員抵離、住宿、賽事安排等。她透露，深圳已有超過70家本地科技企業參與賽事服務，又笑言人形機械人「一定會出現在賽事中，具體會以怎樣的方式登場，現時先給大家留一點神秘感」。

上 / 下一篇新聞

黃金周訪港內地客料升一成 業界：五星酒店生意可升20% 「很多人願花錢」
黃金周訪港內地客料升一成 業界：五星酒店生意可升20% 「很多人願花錢」
衛署加強巡查社媒宣傳 黃金周前夕打擊冒牌藥房
衛署加強巡查社媒宣傳 黃金周前夕打擊冒牌藥房
羅淑佩訪阿聯酋晤業界 聯手推廣香港旅遊
羅淑佩訪阿聯酋晤業界 聯手推廣香港旅遊
偷拍女學護社媒發布 男子涉窺淫罪被捕
偷拍女學護社媒發布 男子涉窺淫罪被捕
外勞至即削工時 雜工拒絕遭罵請辭 社協：輸勞不設上限惹慮 促檢視計劃
外勞至即削工時 雜工拒絕遭罵請辭 社協：輸勞不設上限惹慮 促檢視計劃
餐飲業稱未聞個案 籲勞資互諒安本分
餐飲業稱未聞個案 籲勞資互諒安本分
鄭泳舜促推「早鳥」誘劏戶業主早認證 調查：八成租戶認同設居住環境最低標準
鄭泳舜促推「早鳥」誘劏戶業主早認證 調查：八成租戶認同設居住環境最低標準
醫管局：將精簡費用減免和安全網申請程序
醫管局：將精簡費用減免和安全網申請程序
林百欣三房歡迎裁決 稱遺產或遠高29億
林百欣三房歡迎裁決 稱遺產或遠高29億
初選案首批4名前議員刑滿出獄 毛孟靜夫：毛狀態精神很好 范國威：要與家人團聚
初選案首批4名前議員刑滿出獄 毛孟靜夫：毛狀態精神很好 范國威：要與家人團聚
犯國安法者禁任職工會 孫玉菡：違國安比入黑社會嚴重
犯國安法者禁任職工會 孫玉菡：違國安比入黑社會嚴重
社民連無牌籌款案 副主席周嘉發稱一戶口已停用
社民連無牌籌款案 副主席周嘉發稱一戶口已停用
殺兄案長姊：被告從未照顧母親 曾爭執遭被告持刀追
殺兄案長姊：被告從未照顧母親 曾爭執遭被告持刀追
葵青康健中心系統疑被駭 或泄會員資料
葵青康健中心系統疑被駭 或泄會員資料
採購紅酒抬價1200萬 免稅店兩高層囚14及57月
採購紅酒抬價1200萬 免稅店兩高層囚14及57月
李嘉誠訪養和 稱「治肝癌儀」為病人福音
李嘉誠訪養和 稱「治肝癌儀」為病人福音
紅磡海濱考慮港鐵牽頭 政府分利 發展局：未來兩月諮詢 多聽意見再決定
紅磡海濱考慮港鐵牽頭 政府分利 發展局：未來兩月諮詢 多聽意見再決定
浸大與上實合作 推動成立醫學院
浸大與上實合作 推動成立醫學院
反恐二案 首被告稱為換保釋 憑推測錄口供
反恐二案 首被告稱為換保釋 憑推測錄口供
灣區熱搜：灣區全運會場地全面睇
灣區熱搜：灣區全運會場地全面睇
灣區熱搜：港珠澳公路單車賽道採高科技監控
灣區熱搜：港珠澳公路單車賽道採高科技監控
灣區熱搜：港乏專業場地 輪滑港隊赴惠州集訓
灣區熱搜：港乏專業場地 輪滑港隊赴惠州集訓
向廉署告發同事擅取食物樣本 認部分說法虛構 同組食安督察頂證 自稱「一半是臥底」
向廉署告發同事擅取食物樣本 認部分說法虛構 同組食安督察頂證 自稱「一半是臥底」
灣仔衝突兩男暴動罪脫重審 辯方：路過平民
灣仔衝突兩男暴動罪脫重審 辯方：路過平民
張健華遭入稟索償 案件押後破產法庭處理
張健華遭入稟索償 案件押後破產法庭處理
【Emily】做逾10年 貿發局總裁年內退休 主席6月亦換人 局方：唔影響服務
【Emily】做逾10年 貿發局總裁年內退休 主席6月亦換人 局方：唔影響服務
【Emily】點心雞翼變軟餐 美心free畀院舍
【Emily】點心雞翼變軟餐 美心free畀院舍
【Emily】第二艘電動水上的士抵港 最快年中試航
【Emily】第二艘電動水上的士抵港 最快年中試航
【Emily】陳克勤欲急詢東鐵事故 梁君彥拒批：唔係好急
【Emily】陳克勤欲急詢東鐵事故 梁君彥拒批：唔係好急
【Emily】港燈邀照顧者長者 邊玩邊學電力安全
【Emily】港燈邀照顧者長者 邊玩邊學電力安全
【Emily】千基層生免費探熊貓BB 近距離學保育
【Emily】千基層生免費探熊貓BB 近距離學保育
【Emily】陳日君梵蒂岡做彌撒
【Emily】陳日君梵蒂岡做彌撒