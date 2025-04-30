灣區熱搜：灣區全運會場地全面睇

明報記者 林迎、陳子凌

廣州奧體中心飄帶造型 突破傳統

廣州是第十五屆全運會及殘特奧會「雙開幕式」舉辦城市，共30個場館辦賽，是所有城市中最多。廣州市以維修和改造現有體育場館為主，大部分工程已經完工。當中主場館廣東奧林匹克體育中心（下稱「奧體中心」）將承辦田徑、足球等重要賽事。

吊膜化身屏幕 投射動態光影

建於2001年的奧體中心是第九屆全運會的主場館，由中國工程院院士、華南理工大學教授何鏡堂操刀。當年的設計首次打破國內體育場圓形的傳統形態，採用分開飄帶造型，廣東奧體中心升級改造項目總負責人羅建河稱，本次升級工程採用新技術、新材料改善「飄帶」形象，以聚四氟乙烯（PTFE）吊膜遮蔽過去大量裸露的鋼結構，視覺效果更加優美「飄逸」，吊膜還可化身屏幕，在投影下呈現不同動態光影。現時以「灣區藍」為配色的觀眾席座椅仍在鋪設，與外廣場「灣區浪湧」的設計相呼應。

另一改造重點是拆除2樓外牆玻璃，將室內空間變為半開放空間，取消中央空調，大量採用更加減碳的節能設施如增加水平挑簷、環形騎樓空間、自然通風口等，既符合嶺南建築特色，又實現環保功能，同時減低建造和營運成本。奧體中心又在各層飄簷設立光伏發電板，每年可減少191噸碳排放。

奧體中心亦趁今次改造擴大綠化面積，調整植物種類並加種大樹，廣場面積亦增加3萬平方米，同時添置兒童和老人康樂設施；何鏡堂早前也曾稱期待奧體中心變成全民共享的體育公園，「我們希望場館不止是比賽的時候好用，日常還能成為百姓活動的場所」。

天河體育中心打造無界體育公園

綽號「三朵白雲」的廣州體育館與奧體中心同樣是建於2001年的九運會場館，亦是今屆全運廣州首個完成改造的場館，將舉辦輪椅籃球賽。廣州市恆盛建設集團有限公司第一分公司總工程師楊春明指出，工程包括完善輪椅觀賽區、盲道等無障礙設施；另場內設有AR導航，觀眾可用手機打開小程序，便可以藍牙精確定位、快速找到座位。

承辦比賽的場館還包括建於2006年的廣州大學城體育中心，是不少演唱會的舉辦地，此次將承辦越野輪滑及U16女足比賽，全運後將作為生態體育公園。此外，建於1987年的天河體育中心則按「無界體育公園」理念改造，每年有1000萬人次跑步的原有環場跑道，經改造後將達國際田聯標準，能兼顧賽事需求與全民健身功能。天河體育中心體育場將於5月10至11日舉辦2025世界田聯接力賽，為全運會預熱。