初選案首批4名前議員刑滿出獄 毛孟靜夫：毛狀態精神很好 范國威：要與家人團聚

毛料暫留港 7月或英國探孫

初選案共45人被判《港區國安法》串謀顛覆國家政權罪成，昨獲釋的4人均被判囚4年兩個月，各人自2021年起被捕，昨刑滿出獄。在羅湖懲教所服刑的毛孟靜昨清晨約5時45分離開，6時許返抵淺水灣道住所。其丈夫Philip Bowring昨早兩度在住所門外接受傳媒訪問，表示很高興毛孟靜回家，「很期待再次相聚，這是四又三分之一年以來的首次」。

Philip形容毛孟靜的狀態及精神都很好，但正休息、不便受訪，又說「你們都明白現在環境（as you know the circumstances），我只能講這些」，感謝外界關心。被問到毛出獄後最想做什麼及日後打算，他料之後會留港一段時間，重新適應生活，7月或到英國探望外孫。

范：多謝港人及傳媒關心

從石壁監獄離開的范國威，由接載他的七人車於清晨6時42分送抵其將軍澳住所，兩名女親友落樓迎接，范由便衣人員陪同步入屋苑大堂。本報記者昨早8時許登門，先獲范國威女親友應門，范其後上前，面帶笑容低聲說：「多謝香港人及傳媒關心，我好掛住我屋企人，𠵱家要同親戚、屋企人團聚。」

譚文豪郭家麒未回應查詢

至於譚文豪及郭家麒服刑的赤柱監獄，昨晨約4時半有4輛七人車駛入，至5時45分有5輛七人車及1輛私家車駛出，各車乘客位置車窗均拉上簾，未能看到車內情况，現場警員其後稱兩人已離開。本報昨嘗試電話聯絡譚、郭二人及其親友，至截稿前未獲回應。

警嚴密佈防 拉帶限制追訪

監獄外設路障 查記者身分

4人昨晨出獄前，警方在各監獄外嚴密部署。昨凌晨起，警方已在赤柱監獄外驅趕外圍停泊車輛，傳媒車輛要泊在約10分鐘步程位置，而警方的戰術警車在監獄外巡邏；至凌晨4時許，警方在監獄外拉起橙帶，要求傳媒須在指定範圍採訪。

在石壁監獄外，警方昨清晨5時前已佈防，從東涌站往石壁約20分鐘車程，沿途先後有兩個路障截查車輛，記者乘的士兩度被警員查問目的地及來意，其中一次要出示記者證並登記資料。傳媒只能在羗山道石壁水塘一帶等候，整條羗山道至少有10多名便衣及軍裝警員戒備。

傳媒追訪獄中駛出的車輛亦受限制。昨晨近6時，兩輛七人車從石壁監獄駛走，一輛藍色的士尾隨，而警方一度拉起橙帶封路，禁止記者靠近追訪，近15分鐘後才解封放行。

本報昨分別向懲教署及警方查詢4人出獄均由七人車接走是否由相關部門安排、原因為何等，懲教署回覆表示，會因應監獄保安和秩序、在囚人士的意願、私隱和安全等因素，適當安排。警方則回應表示，「4名囚犯已於今早（昨早）刑滿出獄」。

明報記者