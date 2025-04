初選案首批4名前議員刑滿出獄 毛孟靜夫：毛狀態精神很好 范國威：要與家人團聚

毛料暫留港 7月或英國探孫

初選案共45人被判《港區國安法》串謀顛覆國家政權罪成,昨獲釋的4人均被判囚4年兩個月,各人自2021年起被捕,昨刑滿出獄。在羅湖懲教所服刑的毛孟靜昨清晨約5時45分離開,6時許返抵淺水灣道住所。其丈夫Philip Bowring昨早兩度在住所門外接受傳媒訪問,表示很高興毛孟靜回家,「很期待再次相聚,這是四又三分之一年以來的首次」。

Philip形容毛孟靜的狀態及精神都很好,但正休息、不便受訪,又說「你們都明白現在環境(as you know the circumstances),我只能講這些」,感謝外界關心。被問到毛出獄後最想做什麼及日後打算,他料之後會留港一段時間,重新適應生活,7月或到英國探望外孫。

范:多謝港人及傳媒關心

從石壁監獄離開的范國威,由接載他的七人車於清晨6時42分送抵其將軍澳住所,兩名女親友落樓迎接,范由便衣人員陪同步入屋苑大堂。本報記者昨早8時許登門,先獲范國威女親友應門,范其後上前,面帶笑容低聲說:「多謝香港人及傳媒關心,我好掛住我屋企人,𠵱家要同親戚、屋企人團聚。」

譚文豪郭家麒未回應查詢

至於譚文豪及郭家麒服刑的赤柱監獄,昨晨約4時半有4輛七人車駛入,至5時45分有5輛七人車及1輛私家車駛出,各車乘客位置車窗均拉上簾,未能看到車內情况,現場警員其後稱兩人已離開。本報昨嘗試電話聯絡譚、郭二人及其親友,至截稿前未獲回應。

警嚴密佈防 拉帶限制追訪

監獄外設路障 查記者身分

4人昨晨出獄前,警方在各監獄外嚴密部署。昨凌晨起,警方已在赤柱監獄外驅趕外圍停泊車輛,傳媒車輛要泊在約10分鐘步程位置,而警方的戰術警車在監獄外巡邏;至凌晨4時許,警方在監獄外拉起橙帶,要求傳媒須在指定範圍採訪。

在石壁監獄外,警方昨清晨5時前已佈防,從東涌站往石壁約20分鐘車程,沿途先後有兩個路障截查車輛,記者乘的士兩度被警員查問目的地及來意,其中一次要出示記者證並登記資料。傳媒只能在羗山道石壁水塘一帶等候,整條羗山道至少有10多名便衣及軍裝警員戒備。

傳媒追訪獄中駛出的車輛亦受限制。昨晨近6時,兩輛七人車從石壁監獄駛走,一輛藍色的士尾隨,而警方一度拉起橙帶封路,禁止記者靠近追訪,近15分鐘後才解封放行。

本報昨分別向懲教署及警方查詢4人出獄均由七人車接走是否由相關部門安排、原因為何等,懲教署回覆表示,會因應監獄保安和秩序、在囚人士的意願、私隱和安全等因素,適當安排。警方則回應表示,「4名囚犯已於今早(昨早)刑滿出獄」。

明報記者