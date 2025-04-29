明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

【Emily】劇協頒獎 祿叔寄語後輩「救戲」 風車草《Di-Dar》成大贏家 梁祖堯感觸落淚

【明報專訊】香港戲劇協會主辦嘅第33屆香港舞台劇獎頒獎禮噚晚喺一餐廳舉行，劇協會長馮祿德（祿叔）頒發「最佳製作」獎前話自己年事已高，不能堅持好耐，未來嘅劇協幹事會愈嚟愈年輕，「只要有信念，熱愛戲劇藝術，忠於我哋所愛，係合法、合情、合理」。佢又話無論未來頒獎禮係大型或經濟，「只要我哋嘅精神仍在，一定會搵個機會、搵個地方，畀你哋盡情講你哋嘅感言」，並形容年輕同業「就係香港嘅未來，係香港嘅文化產業」。

舞台劇獎頒獎禮連續兩年不獲藝發局資助、康文署拒批場地，今年劇協義賣籌款續辦。馮祿德致辭話，籌備、排練甚至演出期間都會遇到好多意外及困難，「想盡辦法救戲，就係我哋戲劇人嘅基本態度」，話頒獎禮主題「The Show Must Go On（表演必須繼續）」既具代表性，亦能反映戲劇人精神。

第二年失資助 主題「表演必須繼續」

今年頒發26個獎項，風車草劇團《Di-Dar》奪最佳製作等7獎成大贏家。劇團創辦人、最佳男主角（喜劇／鬧劇）得主梁祖堯致謝辭時感觸落淚，希望公眾繼續支持香港劇場同舞台劇，「我哋想講嘅說話，我哋會努力去講……我哋會繼續愛我哋嘅城市，會繼續愛我哋大家」。該劇演員邵美君同葛民輝分別奪最佳女主角（喜劇／鬧劇）及最佳男配角（喜劇／鬧劇）。

香港話劇團《半桶水》奪最佳導演（喜劇／鬧劇）同最佳劇本，導演盧宜敬致謝辭話上台拎獎原來唔係必然，多謝劇協面對資源短缺，仍為咗鼓勵業界向前行、鼓勵行內人繼續做鍾意做嘅事而籌辦頒獎禮。

悲劇/正劇方面，蘇玉華憑獨腳戲《完美證供》奪得最佳女主角，最佳男主角得主係《六號病房》鄧偉傑，最佳導演則由演藝學院戲劇學院《三四郎》嘅司徒慧焯、黃俊達奪得。

上 / 下一篇新聞

港組織助國產地理標誌水果銷海外 年內推測試平台 助消費者識別「正貨」
港組織助國產地理標誌水果銷海外 年內推測試平台 助消費者識別「正貨」
泰04年立法保障 辦展覽助尋商機
泰04年立法保障 辦展覽助尋商機
刑偵背景 葉雲龍升副警務處長 曾稱「暴亂毁三觀」
刑偵背景 葉雲龍升副警務處長 曾稱「暴亂毁三觀」
四叔大殮 梁振英陳國基10人扶靈 靈柩擇日送順德大良家鄉安葬
四叔大殮 梁振英陳國基10人扶靈 靈柩擇日送順德大良家鄉安葬
油尖旺康健中心料第四季服務 樂善堂營運
油尖旺康健中心料第四季服務 樂善堂營運
改性別須持續治療等 跨男覆核指違憲 稱「無限期義務」嚴重干擾私生活
改性別須持續治療等 跨男覆核指違憲 稱「無限期義務」嚴重干擾私生活
DJ拍女學護片段刊帖文 附意淫描述涉性騷擾
DJ拍女學護片段刊帖文 附意淫描述涉性騷擾
非禮孫兒女同學 七旬翁囚21個月
非禮孫兒女同學 七旬翁囚21個月
涉搭女歷奇教練肩及掃背 消防員被控襲擊
涉搭女歷奇教練肩及掃背 消防員被控襲擊
匡智會助理舍監撤控猥褻男學員 加控強姦女學員
匡智會助理舍監撤控猥褻男學員 加控強姦女學員
工權會請願 促定4．28工殤紀念日、豎紀念碑
工權會請願 促定4．28工殤紀念日、豎紀念碑
憂禁加味煙損水煙客生意 酒吧業倡允登記酒吧賣加味水煙
憂禁加味煙損水煙客生意 酒吧業倡允登記酒吧賣加味水煙
港鐵工程車3個月兩故障 機電署展開特別審核
港鐵工程車3個月兩故障 機電署展開特別審核
拾獲名牌手袋圖轉售 餐廳經理認盜竊
拾獲名牌手袋圖轉售 餐廳經理認盜竊
授權展助IP招商 吸600品牌 有展商指租金貴 貿發局：平衡成本與質素
授權展助IP招商 吸600品牌 有展商指租金貴 貿發局：平衡成本與質素
迎黃金周旅遊高峰 萬宜東壩加開小巴
迎黃金周旅遊高峰 萬宜東壩加開小巴
否決機場稅加幅削半 管浩鳴認睇定再舉手 5比5未過半 稱為免委會名義提修正
否決機場稅加幅削半 管浩鳴認睇定再舉手 5比5未過半 稱為免委會名義提修正
教宗追思彌撒坐滿 部分人要看直播
教宗追思彌撒坐滿 部分人要看直播
反恐二案 首被告:遭警拳打踩下體 被迫交手機密碼
反恐二案 首被告:遭警拳打踩下體 被迫交手機密碼
退休漢控謀殺兄長 死者57處刺傷割傷 稱被激怒 欲認誤殺遭拒
退休漢控謀殺兄長 死者57處刺傷割傷 稱被激怒 欲認誤殺遭拒
食安督察涉偷食物樣本 證人稱怕妻誤會婚外情刪信息
食安督察涉偷食物樣本 證人稱怕妻誤會婚外情刪信息
竊匪肇輝台抬夾萬 太重棄山邊
竊匪肇輝台抬夾萬 太重棄山邊
酒店檢52磚可卡因值3300萬 收酬1500元 雙程證男控販毒
酒店檢52磚可卡因值3300萬 收酬1500元 雙程證男控販毒
灣區熱搜：國鐵退出珠三角城際 深鐵入局 地方完全主導建設營運
灣區熱搜：國鐵退出珠三角城際 深鐵入局 地方完全主導建設營運
灣區手記：聯通推銷／文：尚東美
灣區手記：聯通推銷／文：尚東美
【Emily】無人機×3節慶 灣仔五一麒麟「升天」
【Emily】無人機×3節慶 灣仔五一麒麟「升天」
【Emily】首屆「美好家庭選舉」 徵文徵相 6．27截止
【Emily】首屆「美好家庭選舉」 徵文徵相 6．27截止
【Emily】康復癌童圓願與米奇共舞演出
【Emily】康復癌童圓願與米奇共舞演出
【Emily】搶包山5．6凌晨決賽 前一晚10點派飛
【Emily】搶包山5．6凌晨決賽 前一晚10點派飛