【Emily】劇協頒獎 祿叔寄語後輩「救戲」 風車草《Di-Dar》成大贏家 梁祖堯感觸落淚

舞台劇獎頒獎禮連續兩年不獲藝發局資助、康文署拒批場地，今年劇協義賣籌款續辦。馮祿德致辭話，籌備、排練甚至演出期間都會遇到好多意外及困難，「想盡辦法救戲，就係我哋戲劇人嘅基本態度」，話頒獎禮主題「The Show Must Go On（表演必須繼續）」既具代表性，亦能反映戲劇人精神。

第二年失資助 主題「表演必須繼續」

今年頒發26個獎項，風車草劇團《Di-Dar》奪最佳製作等7獎成大贏家。劇團創辦人、最佳男主角（喜劇／鬧劇）得主梁祖堯致謝辭時感觸落淚，希望公眾繼續支持香港劇場同舞台劇，「我哋想講嘅說話，我哋會努力去講……我哋會繼續愛我哋嘅城市，會繼續愛我哋大家」。該劇演員邵美君同葛民輝分別奪最佳女主角（喜劇／鬧劇）及最佳男配角（喜劇／鬧劇）。

香港話劇團《半桶水》奪最佳導演（喜劇／鬧劇）同最佳劇本，導演盧宜敬致謝辭話上台拎獎原來唔係必然，多謝劇協面對資源短缺，仍為咗鼓勵業界向前行、鼓勵行內人繼續做鍾意做嘅事而籌辦頒獎禮。

悲劇/正劇方面，蘇玉華憑獨腳戲《完美證供》奪得最佳女主角，最佳男主角得主係《六號病房》鄧偉傑，最佳導演則由演藝學院戲劇學院《三四郎》嘅司徒慧焯、黃俊達奪得。