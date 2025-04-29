【Emily】劇協頒獎 祿叔寄語後輩「救戲」 風車草《Di-Dar》成大贏家 梁祖堯感觸落淚

【明報專訊】香港戲劇協會主辦嘅第33屆香港舞台劇獎頒獎禮噚晚喺一餐廳舉行，劇協會長馮祿德（祿叔）頒發「最佳製作」獎前話自己年事已高，不能堅持好耐，未來嘅劇協幹事會愈嚟愈年輕，「只要有信念，熱愛戲劇藝術，忠於我哋所愛，係合法、合情、合理」。佢又話無論未來頒獎禮係大型或經濟，「只要我哋嘅精神仍在，一定會搵個機會、搵個地方，畀你哋盡情講你哋嘅感言」，並形容年輕同業「就係香港嘅未來，係香港嘅文化產業」。
舞台劇獎頒獎禮連續兩年不獲藝發局資助、康文署拒批場地，今年劇協義賣籌款續辦。馮祿德致辭話，籌備、排練甚至演出期間都會遇到好多意外及困難，「想盡辦法救戲，就係我哋戲劇人嘅基本態度」，話頒獎禮主題「The Show Must Go On（表演必須繼續）」既具代表性，亦能反映戲劇人精神。
第二年失資助 主題「表演必須繼續」
今年頒發26個獎項，風車草劇團《Di-Dar》奪最佳製作等7獎成大贏家。劇團創辦人、最佳男主角（喜劇／鬧劇）得主梁祖堯致謝辭時感觸落淚，希望公眾繼續支持香港劇場同舞台劇，「我哋想講嘅說話，我哋會努力去講……我哋會繼續愛我哋嘅城市，會繼續愛我哋大家」。該劇演員邵美君同葛民輝分別奪最佳女主角（喜劇／鬧劇）及最佳男配角（喜劇／鬧劇）。
香港話劇團《半桶水》奪最佳導演（喜劇／鬧劇）同最佳劇本，導演盧宜敬致謝辭話上台拎獎原來唔係必然，多謝劇協面對資源短缺，仍為咗鼓勵業界向前行、鼓勵行內人繼續做鍾意做嘅事而籌辦頒獎禮。
悲劇/正劇方面，蘇玉華憑獨腳戲《完美證供》奪得最佳女主角，最佳男主角得主係《六號病房》鄧偉傑，最佳導演則由演藝學院戲劇學院《三四郎》嘅司徒慧焯、黃俊達奪得。