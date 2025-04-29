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灣區手記：聯通推銷／文：尚東美

【明報專訊】早前寫過有關央視315晚會，其實當日曝光的還有內地三大電訊商推銷存在誘導誤導等手法問題。筆者使用的內地手機電訊商是中國聯通，早前就遇到了推銷誤導。

話說早前收到聯通一條有關會員升級優惠的短訊，稱會員升級費用每月只要25元（人民幣，下同），且有24元回贈，分4個月入帳。內容很易理解，就是每個月回贈6元，頭4個月會員費只收19元，第5個月開始恢復為25元。隨後收到銷售人員的電話，除了重述短訊內容，他還強調「每個月套餐費用不會變化」。

這句就跟筆者理解有出入，在連續向對方問了兩次「每月費用不變？」，卻只收到對方機械式重讀短訊及「每個月套餐費用不會變化」後，筆者意識到對方只是玩弄文字遊戲，偷換概念，因為他推銷的是會員而非電話套餐，所以「套餐費用不會變化」是真的，卻不代表不收會員費。有見及此，筆者第三次發問時也用上了技巧：「同意申請之後，我每月包括套餐、上網等需要支付的費用總額也沒變化？」

不知道是發覺被識穿貓膩，還是單純以為筆者理解力低，電話另一頭的語氣變得不友善及厭惡，也沒正面回答，而是再三重複短訊內容及「每個月套餐費用不會變化」。既然對方堅持，筆者也順水推舟同意了，看看究竟是否自己理解能力出問題。

幾日後翻查帳單，果然多了19元支出。致電客戶熱線，接線員很爽快表示可取消及退費，但筆者堅持投訴銷售手法問題。數日後收到聯通來電，表示經查後已處理該名銷售人員，包括再培訓等。老實說，是否真有處理無從查證，且筆者也接觸過一些營銷教學，銷售人員需按範本回覆客戶提問，故今次是該銷售人員個人問題還是聽從上級範本指示？而聯通處理投訴的迅速又是否315之後的壓力？有多少用戶被誤導又沒即時發現？

文：尚東美

相關字詞﹕不良推銷 中國聯通 電訊商 灣區手記 大灣區

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