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港聞

港聞二

食安督察涉偷食物樣本 證人稱怕妻誤會婚外情刪信息

【明報專訊】5名食環署食物安全中心衛生督察涉於2022年至2023年，串謀盜竊用作輻射水平檢測的食物樣本，其中4人不認罪，案件昨在西九龍裁判法院續審，涉案同組同事、控方證人蔡洪階接受辯方盤問。辯方指出，蔡曾發信息要求被告林曉君將雪糕樣本分給他享用；蔡否認這說法，並說他只是要求林請他吃「在街外掃貨」時買的雪糕。蔡稱，他刪除與林信息，只因怕妻子誤會自己有婚外情。

被告依次為陳映姍（34歲）、林曉君（29歲）、余鳳珍（28歲）、劉承軒（35歲）、李俊禧（37歲），均為食環署一級衛生督察。除劉承認一項交替控罪盜竊罪，其餘4人否認一項串謀盜竊。

發訊「有貨可以留畀我」

證人否認「貨」指檢測樣本

代表林曉君及余鳳珍的資深大律師梁卓然盤問控方證人蔡洪階。梁指出，蔡2022年5月1日透過WhatsApp向林曉君發信息稱「 Häagen-Dazs Crispy（雪糕）勁好食，有貨可以留俾我，感謝」，當中的「貨」字，顯示蔡想向林取「貨辦（即檢測用的食物樣本）」來進食；蔡不同意這說法。

裁判官王證瑜追問蔡，他選用「貨」字是什麼意思，蔡稱：「我好多時帶飯，但佢哋（被告）就出去食，廣東話會講掃貨買貨，我講嘢就好直，唔明點解你哋會聯想到貨辦。」王官再問，蔡是否認為那些雪糕是林透過「​​私人街外掃貨」所得來的？蔡同意。辯方質疑為何蔡不對林說「買開買多兩件請我食」，並再次指出他其實希望林把貨辦留給他，蔡表示，「梗係唔同意啦」。

證人發信息「要雞可自取」

辯方又指出，蔡曾向林發信息指「要雞可自取」，即請她取雞肉樣本來自用，蔡表示，他所指的不是檢測餘下的貨辦。另蔡在盤問下透露，他已刪除與林之間的信息，只因怕妻子檢查手機時懷疑他有婚外情。蔡說，雖然太太沒求醫，但他覺得對方患產後抑鬱，且不想他與其他女性接觸。聆訊今續。

【案件編號：WKCC 2693/24】

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