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港聞

港聞二

退休漢控謀殺兄長 死者57處刺傷割傷 稱被激怒 欲認誤殺遭拒

【明報專訊】大埔村屋2022年殺兄案，六旬退休漢涉以生果刀殺害兄長，被控謀殺罪，案件昨日在高等法院開審。控方開案陳辭表示，被告和胞兄關係並不密切，曾就照顧母親一事爭執。控方又稱，救護員到場處理事主傷勢時，被告點頭示意事件是意外，救護員再問涉及什麼工具施襲，被告回答「刀」，指被告顯然具謀殺意圖。

被告鍾士康（案發時65歲，下同）被控於2022年2月6日謀殺事主鍾仕安（68歲）。控方表示，被告承認基於被激怒而干犯誤殺罪，不獲控方接納，現就謀殺罪受審。

控方開案陳辭表示，鍾家居於大埔林村田寮下村，九旬母親育有6名子女，事主排第二，被告是三子；鍾母患腦退化症及靠輪椅出行，與事主和菲傭居於一村屋，被告居於鄰近單位。控方指被告和事主兄弟關係不佳，偶爾就照顧母親一事爭執。

兄弟曾為照顧九旬母爭執

事發於2022年2月6日，菲傭放假外出，鍾母和事主在家。鄰居下午4時聽到鍾家傳出爭吵聲，認出被告聲線；下午5時至6時，被告要求菲傭提早回家，並推輪椅帶母親返回自己寓所；菲傭回家發現事主倒卧鍾家客廳，被告致電報警稱有人受傷和去世；救護員抵達鍾家，發現事主身中刀傷，宣告事主不治。

向救護點頭示意「意外」 認用刀施襲

警方在鍾家客廳發現生果刀，染上被告和事主的血迹；救護員向被告查問事件是否意外，被告點頭示意；救護員再問用什麼工具施襲，被告回答「刀」。法醫解剖發現事主面部、頸部和四肢共有7處刺傷和50處割傷，其中頸部傷口為致命傷。控方稱本案沒有目擊證人，但被告向救護員承認持刀殺人，估計雙方爭執釀成事件。控方會傳召9名證人作供，包括鍾家大姊、菲傭和法醫等。聆訊今續，鍾家大姊將作供。

【案件編號：HCCC 438/23】

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