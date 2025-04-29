否決機場稅加幅削半 管浩鳴認睇定再舉手 5比5未過半 稱為免委會名義提修正

管：倘姚柏良大會提修正案會支持

舉手投票支持修正案的議員包括姚柏良、香港新方向張欣宇、勞聯林振昇、選委界陳紹雄及梁毓偉；反對的為民建聯陳恒鑌及周浩鼎、經民聯陸瀚民、選委界譚岳衡及管浩鳴。選委界洪雯棄權無投票，其餘3名委員選委界吳傑莊、民建聯陳仲尼及新民黨陳家珮表決時不在席。

投票是否反對修正案初時，只有陳恒鑌、周浩鼎、陸瀚民及譚岳衡即時舉手，管浩鳴遲疑數秒才舉手。管浩鳴會後向本報承認是先觀望其他委員意見，故遲舉手，形容自己投反對票並非不支持修正案，只是認為「若委員會無大比數共識支持修正案，用委員會名義提修正未必咁好」。他說支持姚柏良以個人名義向大會提修正案，「如果去到大會，我會投（票）支持」。

姚柏良：大會通過渺茫 研再提否

姚柏良稱，如今要在立法會大會審議階段通過修正案機會「渺茫」，故原本期盼經委員會提出修正案，但因不想令同事感壓力，事前無特別游說，對昨日投票結果平手感無奈。他說需時再研究是否繼續以個人名義提修正案，重申盼當局三思加稅幅度。他又說，期望當局就擴大至48小時內豁免離境稅，以及研究經陸路和海路來港轉機旅客亦可免稅的安排交代清晰時間表。

財庫局稱參考精準扶貧定豁免

對於姚要求降低加稅幅度，財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）黎志華昨在會上稱，當局已主動提出會再修例，擴大至「翌日轉機客」亦可豁免離境稅，此舉已令政府每年稅收減少1.6億元，形容政府「都要有本錢、有足夠收入」，才可做到相關豁免。黎又稱，當局會參考「精準扶貧」概念，考慮精準地豁免部分飛機乘客離境稅，例如對價格較敏感的大灣區客。黎預計6至7月會將「翌日轉機客」免稅安排交上立法會，陸路和海路來港轉機旅客免稅執行細節則在今年內完成研究。