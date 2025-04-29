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港聞

港聞二

迎黃金周旅遊高峰 萬宜東壩加開小巴

【明報專訊】西貢萬宜水庫東壩近期備受內地旅客追捧，往東壩的西貢萬宜路假日時常出現擠塞。隨着內地五一黃金周臨近，多個部門將推展改善措施，運輸署已與營辦商協調，於黃金周的平日以試辦形式新增專線小巴第9A號線的班次；警方將調派軍裝人員指揮交通及疏導人流，並打擊的士司機違法行為。入境處昨估計，五一黃金周期間（5月1至5日）約有571萬人次經各海、陸、空管制站進出香港。

料571萬人次出入境

政府稱，近期周末及清明節期間有較多遊人前往東壩，上午乘的士之遊人較多，令西貢萬宜路交通十分擠塞，大幅延長由北潭涌開往東壩的專線小巴第9A號線的行車時間。當局將於黃金周採取改善措施，原只在周末或假日運作的專線小巴第9A號線，本周五（2日）將以試辦形式加強服務。

政府續稱，東壩小巴站乘客排隊方向，將從現時往北潭涌方向改為往浪茄方向，屆時運輸署將在東壩增加專線小巴站標記，漁護署亦會增設臨時圍欄，改善乘客候車安排。水務署已大致完成萬宜路個別位置的臨時改善工程，方便來往車輛通過或避車。

入境處估計，今年五一黃金周約571萬人次經各管制站進出香港，其中約490萬人次經各陸路邊境管制站進出。陸路出境較繁忙為周六（3日），出境人次約59萬，入境高峰期為周一（5日），入境人次約58萬。入境處估計羅湖、落馬洲支線及深圳灣管制站將非常繁忙，日均分別約23萬、21萬及15萬人次出入境。

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