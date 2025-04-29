迎黃金周旅遊高峰 萬宜東壩加開小巴

料571萬人次出入境

政府稱，近期周末及清明節期間有較多遊人前往東壩，上午乘的士之遊人較多，令西貢萬宜路交通十分擠塞，大幅延長由北潭涌開往東壩的專線小巴第9A號線的行車時間。當局將於黃金周採取改善措施，原只在周末或假日運作的專線小巴第9A號線，本周五（2日）將以試辦形式加強服務。

政府續稱，東壩小巴站乘客排隊方向，將從現時往北潭涌方向改為往浪茄方向，屆時運輸署將在東壩增加專線小巴站標記，漁護署亦會增設臨時圍欄，改善乘客候車安排。水務署已大致完成萬宜路個別位置的臨時改善工程，方便來往車輛通過或避車。

入境處估計，今年五一黃金周約571萬人次經各管制站進出香港，其中約490萬人次經各陸路邊境管制站進出。陸路出境較繁忙為周六（3日），出境人次約59萬，入境高峰期為周一（5日），入境人次約58萬。入境處估計羅湖、落馬洲支線及深圳灣管制站將非常繁忙，日均分別約23萬、21萬及15萬人次出入境。