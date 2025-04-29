授權展助IP招商 吸600品牌 有展商指租金貴 貿發局：平衡成本與質素

【明報專訊】一連3天的香港國際授權展昨起於灣仔會展揭幕，有逾330間參展商，展示逾600個品牌及知識產權（IP）項目。不少展商認為展覽有助接觸更多客戶，冀日後有更多與授權相關展覽在港舉行，但有參展多年的展商指展位租金高昂，冀貿發局考慮減租。貿發局回覆查詢表示，參展費是在不斷上漲的營運成本與維持展覽質素和服務水平間作平衡，並希望吸引更多優質買家繼續來港參觀採購，強調會繼續積極協助展商開拓商機。
代理日本漫畫家手塚治虫的《小飛俠阿童木》等多套作品的宏達亞洲貿易有限公司參展逾廿年，公司董事長鄧金蘭認為，政府有意扶持業界，但授權展仍有改進之處，舉例中國授權展（CLE）上海站主辦方會主動問展商來年會否參加，並安排固定展位，惟每年香港國際授權展需抽籤「揀位」，影響展位佈置。她亦提到香港展位租金「年年升」，今年加幅20%，冀局方考慮減租。
有指展位不固定礙佈置
參展逾10年的國際影業有限公司代理《蠟筆小新》等多套日本漫畫，公司高級市場推廣主任陳希正說，過去多屆授權展都成功洽談生意，冀今屆再接再厲接觸更多客戶。對於有展商指展位租金高昂，陳亦期望貿發局減租。
貿發局稱會繼續投入資源推廣，並於展覽期內舉行多場活動，提升曝光率及積極協助展商開拓商機，亦會提供「提早報名優惠」。至於展位安排，該局稱是基於公平原則的展位分配機制，以及展區分佈和行業亮點等分配來年展位，強調安排行之有效且獲廣泛認同。
對政府銳意發展IP產業，鄧金蘭說「有時唔係一推就得」，不少大型代理公司均需時發展，加上本地市場細，冀政府舉辦更多與授權相關的展覽。作為成立逾40年的老牌代理商，陳希正說雖然香港市場細，但近年本地IP「需求大、供應大、競爭大」，可見本地IP產業有得做。
本地設計師冀增交流活動
展覽亦設「香港設計‧授權支援計劃」（DLAB）展區，展出逾40名本地設計師原創品牌。入選第四屆「港漫動力」的設計師蘇靜儀創作出「Muck The Melon Duck」，作為IP業界新人，蘇認為本港IP產業多元化，近年不少新晉設計師冒起，互相推動下有助產業發展，並指政府在多方面協助業界，包括在九龍公園設香港漫畫星光大道，但仍盼政府舉辦更多授權展覽及交流活動。
副文體旅局長劉震致辭提到，DLAB今年會再辦大灣區考察團，助香港設計師及企業加快拓展內地市場，自2018年首屆啟動至今，參與項目的香港設計師及企業共收到逾3000個業務查詢。