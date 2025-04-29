授權展助IP招商 吸600品牌 有展商指租金貴 貿發局：平衡成本與質素

代理日本漫畫家手塚治虫的《小飛俠阿童木》等多套作品的宏達亞洲貿易有限公司參展逾廿年，公司董事長鄧金蘭認為，政府有意扶持業界，但授權展仍有改進之處，舉例中國授權展（CLE）上海站主辦方會主動問展商來年會否參加，並安排固定展位，惟每年香港國際授權展需抽籤「揀位」，影響展位佈置。她亦提到香港展位租金「年年升」，今年加幅20%，冀局方考慮減租。

有指展位不固定礙佈置

參展逾10年的國際影業有限公司代理《蠟筆小新》等多套日本漫畫，公司高級市場推廣主任陳希正說，過去多屆授權展都成功洽談生意，冀今屆再接再厲接觸更多客戶。對於有展商指展位租金高昂，陳亦期望貿發局減租。

貿發局稱會繼續投入資源推廣，並於展覽期內舉行多場活動，提升曝光率及積極協助展商開拓商機，亦會提供「提早報名優惠」。至於展位安排，該局稱是基於公平原則的展位分配機制，以及展區分佈和行業亮點等分配來年展位，強調安排行之有效且獲廣泛認同。

對政府銳意發展IP產業，鄧金蘭說「有時唔係一推就得」，不少大型代理公司均需時發展，加上本地市場細，冀政府舉辦更多與授權相關的展覽。作為成立逾40年的老牌代理商，陳希正說雖然香港市場細，但近年本地IP「需求大、供應大、競爭大」，可見本地IP產業有得做。

本地設計師冀增交流活動

展覽亦設「香港設計‧授權支援計劃」（DLAB）展區，展出逾40名本地設計師原創品牌。入選第四屆「港漫動力」的設計師蘇靜儀創作出「Muck The Melon Duck」，作為IP業界新人，蘇認為本港IP產業多元化，近年不少新晉設計師冒起，互相推動下有助產業發展，並指政府在多方面協助業界，包括在九龍公園設香港漫畫星光大道，但仍盼政府舉辦更多授權展覽及交流活動。

副文體旅局長劉震致辭提到，DLAB今年會再辦大灣區考察團，助香港設計師及企業加快拓展內地市場，自2018年首屆啟動至今，參與項目的香港設計師及企業共收到逾3000個業務查詢。