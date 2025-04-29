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港聞二

拾獲名牌手袋圖轉售 餐廳經理認盜竊

【明報專訊】有的士女乘客2月報案稱，下車後發現遺失一個價值逾26萬元的名牌Hermès手袋；警方數天後在一間二手名牌店拘捕準備轉售該手袋的31歲男子。涉案男子昨在九龍裁判法院承認一項盜竊罪，案情指他曾在警誡下聲稱，於草叢小解時拾獲手袋。裁判官何慧嫻稱案件性質嚴重，涉案金額大，監禁是絕對合適的判刑選項，將案件押後至5月12日判刑，以取閱其社會服務令及背景報告。

價值26萬 官稱涉案金額大宜判囚

被告為陳康民（31歲，報稱日式餐廳經理），須還押候懲。辯方求情時稱，被告已第一時間認罪，案中手袋亦已歸還事主，明白涉案金額高昂是加刑因素，但希望法庭考慮本案是典型的「在沒計劃下拾遺不報」案件，冀法庭判處被告非監禁式刑罰，並先索取社服令報告。

何官則指被告行為大膽，於獲得案中昂貴手袋後企圖轉售，但會先為他索取社服令及背景報告再判刑。

案情指出，女事主於今年2月21日晚上約11時許，在銅鑼灣與客戶一起用膳後乘的士到灣仔，但在約3小時後發現財物不翼而飛，於是報警。她遺失的物品包括一個價值​約260,100元的Hermès手袋，內有Chanel銀包、現金、信用卡、身分證、iPhone等財物。警方調查顯示，被告曾以WhatsApp聯絡一間位於油麻地的二手名牌店，稱擬轉售一個名牌手袋，對方報價約21萬元。

警誡稱草叢拾獲 一時貪心欲轉售

警方2月27日到該二手店採取行動，在被告準備把案中手袋交給店員時截停他。被告在警誡下稱，早前乘坐的士期間下車小解，於草叢發現該手袋。他說：「我喺荔盈街啲草叢執個袋，個袋唔係我嘅，我都係一時貪心，想將個袋賣出去換錢自己用。」

【案件編號：WKCC 931/25】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 盜竊 名牌手袋 Hermès

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