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港聞二

港鐵工程車3個月兩故障 機電署展開特別審核

【明報專訊】港鐵一列工程車前天（27日）早上在東鐵線火炭站附近故障，令東鐵線車程延長10至15分鐘，事故歷時約8小時。今年2月港鐵亦有吊運工程車在東鐵線近太和站故障，導致服務延誤。機電署對港鐵3個月內兩度有工程車事故影響列車服務深表關注，將展開特別審核。立法會議員陳克勤已提急切質詢申請，要求明日立法會大會與當局討論事件，促港鐵檢視營運維護工作。

機電署表示，前日接獲港鐵通報事故後，即時派員前往現場了解情况及調查。初步結果顯示，事故原因是一列用作檢查架空電纜的工程車機件故障，導致升降台無法降下，由於升降台靠近架空電纜，工程車需經現場處理後才能移走。

機電署正從工程車系統設計、保養維修及操作程序等多方面調查，並已要求港鐵就事故全面檢討及提交調查報告，闡明事故原因及提出改善建議。機電署亦將展開特別審核，全面檢視港鐵在工程車維修及緊急應變方面的準備工作。

議員申立法會大會探討 促交代故障原因

陳克勤則表示，已向立法會申請急切質詢，要求明天大會上與當局探討事件，並要求港鐵交代工程車故障原因，包括是否涉及人為操作不當，若涉人為失誤，盼港鐵檢視人力資源配置是否足夠。

他指3個月內兩度出現同類事故不可接受，幸今次事故發生在非工作日，若在工作日或黃金周假期發生，將嚴重影響當區交通及跨境出行，打擊香港旅遊形象，因此提出急切質詢申請。他建議港鐵嚴格篩查所有工程車，考慮加快更換工程車，引入其他供應商或型號，當局則應研究提高現有機制中針對服務受影響的罰款金額。

港鐵：全面審視事故 邀獨立顧問參與

港鐵公司昨晚回應稱，十分重視近月涉及東鐵線工程車的兩宗事故，會作全面審視，及邀請獨立顧問參與，以提供專業意見及改善建議。港鐵亦會全力配合機電署就工程車維修及緊急應變方面的特別審核。

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