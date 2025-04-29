憂禁加味煙損水煙客生意 酒吧業倡允登記酒吧賣加味水煙

針對酒吧業界昨日提出對控煙的意見，醫衛局截稿前暫未回應。

「控煙十招」包括禁售加味煙，政府預料首階段先於2027年第二季起禁售非薄荷味煙，禁售薄荷味煙則未有時間表。醫衛局副秘書長李力綱上周表示，水煙界定為傳統煙，因此亦受禁售加味煙所限制。

業界稱六七成露天客吸水煙

香港持牌酒吧會所聯會昨日舉辦傳媒聚會，創會會長梁立仁表示，六至七成酒吧露天地段客人會吸食水煙，近年食肆及娛樂場所露天場地亦可吸食。他說加味煙害處與傳統煙無異，不明白只禁止加味煙的理據。酒吧投資者張先生則表示，水煙可以沒有尼古丁、焦油的成分，反問是否應界定為煙草。

梁立仁表示，堅決反對政府一意孤行全禁加味煙。他指近年酒吧生意淡靜，剛過去的復活節假期，酒吧生意較以往少四成，連他自己的生意亦已遷入內地，指內地的監管相對較「靈活」。他認為水煙對酒吧生意有一定引流作用，另引述今年2月一項本地調查指出，若落實禁止加味煙或加味水煙，預料八成受訪者會減少於本地消費。

議員稱倘允酒吧續售將開壞先例

梁立仁補充，內地會將水煙包裝成文化產業招徠，他建議本港於酒牌設附加條件，容許已登記酒吧繼續銷售水煙。梁稱，條件上可限制尼古丁及焦油含量，願與當局溝通。

不過，醫衛界立法會議員林哲玄向本報稱，如網開一面容許酒吧銷售加味水煙，會打開先例。他又認為不應待完稅標籤制度實施後，才禁售加味煙。