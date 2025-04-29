明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

憂禁加味煙損水煙客生意 酒吧業倡允登記酒吧賣加味水煙

【明報專訊】政府明日將「控煙十招」修例草案提交立法會首讀，其中計劃2027年第二季起先禁止售賣非薄荷味煙，禁薄荷味煙未有時間表，而修例意味水煙亦禁止加味。香港持牌酒吧會所聯會昨日強調本港「無水煙唔係加味」，而目前六至七成酒吧露天客人均吸食水煙，反對政府於業界生意不景、且未經諮詢下禁售加味煙。另建議政府可於酒牌中設立附加條件，容許已登記酒吧續賣加味水煙。

針對酒吧業界昨日提出對控煙的意見，醫衛局截稿前暫未回應。

「控煙十招」包括禁售加味煙，政府預料首階段先於2027年第二季起禁售非薄荷味煙，禁售薄荷味煙則未有時間表。醫衛局副秘書長李力綱上周表示，水煙界定為傳統煙，因此亦受禁售加味煙所限制。

業界稱六七成露天客吸水煙

香港持牌酒吧會所聯會昨日舉辦傳媒聚會，創會會長梁立仁表示，六至七成酒吧露天地段客人會吸食水煙，近年食肆及娛樂場所露天場地亦可吸食。他說加味煙害處與傳統煙無異，不明白只禁止加味煙的理據。酒吧投資者張先生則表示，水煙可以沒有尼古丁、焦油的成分，反問是否應界定為煙草。

梁立仁表示，堅決反對政府一意孤行全禁加味煙。他指近年酒吧生意淡靜，剛過去的復活節假期，酒吧生意較以往少四成，連他自己的生意亦已遷入內地，指內地的監管相對較「靈活」。他認為水煙對酒吧生意有一定引流作用，另引述今年2月一項本地調查指出，若落實禁止加味煙或加味水煙，預料八成受訪者會減少於本地消費。

議員稱倘允酒吧續售將開壞先例

梁立仁補充，內地會將水煙包裝成文化產業招徠，他建議本港於酒牌設附加條件，容許已登記酒吧繼續銷售水煙。梁稱，條件上可限制尼古丁及焦油含量，願與當局溝通。

不過，醫衛界立法會議員林哲玄向本報稱，如網開一面容許酒吧銷售加味水煙，會打開先例。他又認為不應待完稅標籤制度實施後，才禁售加味煙。

相關字詞﹕水煙 加味煙 酒吧

上 / 下一篇新聞

港組織助國產地理標誌水果銷海外 年內推測試平台 助消費者識別「正貨」
港組織助國產地理標誌水果銷海外 年內推測試平台 助消費者識別「正貨」
泰04年立法保障 辦展覽助尋商機
泰04年立法保障 辦展覽助尋商機
刑偵背景 葉雲龍升副警務處長 曾稱「暴亂毁三觀」
刑偵背景 葉雲龍升副警務處長 曾稱「暴亂毁三觀」
四叔大殮 梁振英陳國基10人扶靈 靈柩擇日送順德大良家鄉安葬
四叔大殮 梁振英陳國基10人扶靈 靈柩擇日送順德大良家鄉安葬
油尖旺康健中心料第四季服務 樂善堂營運
油尖旺康健中心料第四季服務 樂善堂營運
改性別須持續治療等 跨男覆核指違憲 稱「無限期義務」嚴重干擾私生活
改性別須持續治療等 跨男覆核指違憲 稱「無限期義務」嚴重干擾私生活
DJ拍女學護片段刊帖文 附意淫描述涉性騷擾
DJ拍女學護片段刊帖文 附意淫描述涉性騷擾
非禮孫兒女同學 七旬翁囚21個月
非禮孫兒女同學 七旬翁囚21個月
涉搭女歷奇教練肩及掃背 消防員被控襲擊
涉搭女歷奇教練肩及掃背 消防員被控襲擊
匡智會助理舍監撤控猥褻男學員 加控強姦女學員
匡智會助理舍監撤控猥褻男學員 加控強姦女學員
工權會請願 促定4．28工殤紀念日、豎紀念碑
工權會請願 促定4．28工殤紀念日、豎紀念碑
港鐵工程車3個月兩故障 機電署展開特別審核
港鐵工程車3個月兩故障 機電署展開特別審核
拾獲名牌手袋圖轉售 餐廳經理認盜竊
拾獲名牌手袋圖轉售 餐廳經理認盜竊
授權展助IP招商 吸600品牌 有展商指租金貴 貿發局：平衡成本與質素
授權展助IP招商 吸600品牌 有展商指租金貴 貿發局：平衡成本與質素
迎黃金周旅遊高峰 萬宜東壩加開小巴
迎黃金周旅遊高峰 萬宜東壩加開小巴
否決機場稅加幅削半 管浩鳴認睇定再舉手 5比5未過半 稱為免委會名義提修正
否決機場稅加幅削半 管浩鳴認睇定再舉手 5比5未過半 稱為免委會名義提修正
教宗追思彌撒坐滿 部分人要看直播
教宗追思彌撒坐滿 部分人要看直播
反恐二案 首被告:遭警拳打踩下體 被迫交手機密碼
反恐二案 首被告:遭警拳打踩下體 被迫交手機密碼
退休漢控謀殺兄長 死者57處刺傷割傷 稱被激怒 欲認誤殺遭拒
退休漢控謀殺兄長 死者57處刺傷割傷 稱被激怒 欲認誤殺遭拒
食安督察涉偷食物樣本 證人稱怕妻誤會婚外情刪信息
食安督察涉偷食物樣本 證人稱怕妻誤會婚外情刪信息
竊匪肇輝台抬夾萬 太重棄山邊
竊匪肇輝台抬夾萬 太重棄山邊
酒店檢52磚可卡因值3300萬 收酬1500元 雙程證男控販毒
酒店檢52磚可卡因值3300萬 收酬1500元 雙程證男控販毒
灣區熱搜：國鐵退出珠三角城際 深鐵入局 地方完全主導建設營運
灣區熱搜：國鐵退出珠三角城際 深鐵入局 地方完全主導建設營運
灣區手記：聯通推銷／文：尚東美
灣區手記：聯通推銷／文：尚東美
【Emily】劇協頒獎 祿叔寄語後輩「救戲」 風車草《Di-Dar》成大贏家 梁祖堯感觸落淚
【Emily】劇協頒獎 祿叔寄語後輩「救戲」 風車草《Di-Dar》成大贏家 梁祖堯感觸落淚
【Emily】無人機×3節慶 灣仔五一麒麟「升天」
【Emily】無人機×3節慶 灣仔五一麒麟「升天」
【Emily】首屆「美好家庭選舉」 徵文徵相 6．27截止
【Emily】首屆「美好家庭選舉」 徵文徵相 6．27截止
【Emily】康復癌童圓願與米奇共舞演出
【Emily】康復癌童圓願與米奇共舞演出
【Emily】搶包山5．6凌晨決賽 前一晚10點派飛
【Emily】搶包山5．6凌晨決賽 前一晚10點派飛