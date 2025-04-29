明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

匡智會助理舍監撤控猥褻男學員 加控強姦女學員

【明報專訊】去年7至8月，匡智會一間位於大埔的殘疾人士院舍，有兩名中度智障男女學員疑遭男助理舍監性侵。涉事男助理舍監早前被控一項「男子與精神上無行為能力的男子作出嚴重猥褻作為」及4項強姦罪，案件昨於粉嶺裁判法院再度提堂。控方撤回牽涉男學員的猥褻罪，同時加控一項涉及女學員的強姦罪，使被告目前面臨5項強姦罪。裁判官將本案押後至今年6月5日在東區裁判法院再訊，以處理交付高院審訊程序。

被告宗培基（38歲，助理舍監）原被控於2024年8月3日，在大埔某宿舍向精神上無行為能力的男子X作出嚴重猥褻行為；另被控於同年7月不同時間，3次在上址強姦女子Y，以及於8月3日在同地點強姦女子Y。

面臨5項強姦罪 待轉介高院

控方昨日申請撤回涉及男子X的「男子與精神上無行為能力的男子作出嚴重猥褻作為」罪，同時新增一項涉及Y的強姦罪，以及修訂4項原有的強姦罪，獲裁判官批准。被告目前面臨5項強姦罪，即分別於去年7月13、21、28日及8月3日，以及8月9至10日間，在大埔某宿舍強姦Y。

此外，裁判官考慮到妨礙司法的風險，頒下匿名令，禁止任何人，包括傳媒披露Y的身分，或發布任何可能令人辨識Y身分的資料。本案將於今年6月5日在東區裁判法院再訊，以處理交付高院審訊程序。被告沒有申請保釋，須還押候訊。

【案件編號：FLCC 1746/24】

相關字詞﹕粉嶺裁判法院 強姦 匡智會

上 / 下一篇新聞

港組織助國產地理標誌水果銷海外 年內推測試平台 助消費者識別「正貨」
港組織助國產地理標誌水果銷海外 年內推測試平台 助消費者識別「正貨」
泰04年立法保障 辦展覽助尋商機
泰04年立法保障 辦展覽助尋商機
刑偵背景 葉雲龍升副警務處長 曾稱「暴亂毁三觀」
刑偵背景 葉雲龍升副警務處長 曾稱「暴亂毁三觀」
四叔大殮 梁振英陳國基10人扶靈 靈柩擇日送順德大良家鄉安葬
四叔大殮 梁振英陳國基10人扶靈 靈柩擇日送順德大良家鄉安葬
油尖旺康健中心料第四季服務 樂善堂營運
油尖旺康健中心料第四季服務 樂善堂營運
改性別須持續治療等 跨男覆核指違憲 稱「無限期義務」嚴重干擾私生活
改性別須持續治療等 跨男覆核指違憲 稱「無限期義務」嚴重干擾私生活
DJ拍女學護片段刊帖文 附意淫描述涉性騷擾
DJ拍女學護片段刊帖文 附意淫描述涉性騷擾
非禮孫兒女同學 七旬翁囚21個月
非禮孫兒女同學 七旬翁囚21個月
涉搭女歷奇教練肩及掃背 消防員被控襲擊
涉搭女歷奇教練肩及掃背 消防員被控襲擊
工權會請願 促定4．28工殤紀念日、豎紀念碑
工權會請願 促定4．28工殤紀念日、豎紀念碑
憂禁加味煙損水煙客生意 酒吧業倡允登記酒吧賣加味水煙
憂禁加味煙損水煙客生意 酒吧業倡允登記酒吧賣加味水煙
港鐵工程車3個月兩故障 機電署展開特別審核
港鐵工程車3個月兩故障 機電署展開特別審核
拾獲名牌手袋圖轉售 餐廳經理認盜竊
拾獲名牌手袋圖轉售 餐廳經理認盜竊
授權展助IP招商 吸600品牌 有展商指租金貴 貿發局：平衡成本與質素
授權展助IP招商 吸600品牌 有展商指租金貴 貿發局：平衡成本與質素
迎黃金周旅遊高峰 萬宜東壩加開小巴
迎黃金周旅遊高峰 萬宜東壩加開小巴
否決機場稅加幅削半 管浩鳴認睇定再舉手 5比5未過半 稱為免委會名義提修正
否決機場稅加幅削半 管浩鳴認睇定再舉手 5比5未過半 稱為免委會名義提修正
教宗追思彌撒坐滿 部分人要看直播
教宗追思彌撒坐滿 部分人要看直播
反恐二案 首被告:遭警拳打踩下體 被迫交手機密碼
反恐二案 首被告:遭警拳打踩下體 被迫交手機密碼
退休漢控謀殺兄長 死者57處刺傷割傷 稱被激怒 欲認誤殺遭拒
退休漢控謀殺兄長 死者57處刺傷割傷 稱被激怒 欲認誤殺遭拒
食安督察涉偷食物樣本 證人稱怕妻誤會婚外情刪信息
食安督察涉偷食物樣本 證人稱怕妻誤會婚外情刪信息
竊匪肇輝台抬夾萬 太重棄山邊
竊匪肇輝台抬夾萬 太重棄山邊
酒店檢52磚可卡因值3300萬 收酬1500元 雙程證男控販毒
酒店檢52磚可卡因值3300萬 收酬1500元 雙程證男控販毒
灣區熱搜：國鐵退出珠三角城際 深鐵入局 地方完全主導建設營運
灣區熱搜：國鐵退出珠三角城際 深鐵入局 地方完全主導建設營運
灣區手記：聯通推銷／文：尚東美
灣區手記：聯通推銷／文：尚東美
【Emily】劇協頒獎 祿叔寄語後輩「救戲」 風車草《Di-Dar》成大贏家 梁祖堯感觸落淚
【Emily】劇協頒獎 祿叔寄語後輩「救戲」 風車草《Di-Dar》成大贏家 梁祖堯感觸落淚
【Emily】無人機×3節慶 灣仔五一麒麟「升天」
【Emily】無人機×3節慶 灣仔五一麒麟「升天」
【Emily】首屆「美好家庭選舉」 徵文徵相 6．27截止
【Emily】首屆「美好家庭選舉」 徵文徵相 6．27截止
【Emily】康復癌童圓願與米奇共舞演出
【Emily】康復癌童圓願與米奇共舞演出
【Emily】搶包山5．6凌晨決賽 前一晚10點派飛
【Emily】搶包山5．6凌晨決賽 前一晚10點派飛