匡智會助理舍監撤控猥褻男學員 加控強姦女學員

被告宗培基（38歲，助理舍監）原被控於2024年8月3日，在大埔某宿舍向精神上無行為能力的男子X作出嚴重猥褻行為；另被控於同年7月不同時間，3次在上址強姦女子Y，以及於8月3日在同地點強姦女子Y。

面臨5項強姦罪 待轉介高院

控方昨日申請撤回涉及男子X的「男子與精神上無行為能力的男子作出嚴重猥褻作為」罪，同時新增一項涉及Y的強姦罪，以及修訂4項原有的強姦罪，獲裁判官批准。被告目前面臨5項強姦罪，即分別於去年7月13、21、28日及8月3日，以及8月9至10日間，在大埔某宿舍強姦Y。

此外，裁判官考慮到妨礙司法的風險，頒下匿名令，禁止任何人，包括傳媒披露Y的身分，或發布任何可能令人辨識Y身分的資料。本案將於今年6月5日在東區裁判法院再訊，以處理交付高院審訊程序。被告沒有申請保釋，須還押候訊。

【案件編號：FLCC 1746/24】