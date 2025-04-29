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港聞

港聞二

非禮孫兒女同學 七旬翁囚21個月

【明報專訊】七旬翁涉嫌誘騙其孫兒的12歲女同學到他家中，游說女童收下50元後非禮對方，包括揑女童胸部，以及拉起女童的校裙欲摸其私處。涉案老翁早前承認一項非禮罪，昨在區院被判刑。法官直斥被告利用事主少不更事而作案，又指事件破壞事主本應快樂的童年及日後心理發展，事主自覺被人玷污，更因事件在學校被同學污名及霸凌，判處被告入獄21個月。

誘返自己住所犯案

官斥被告破壞事主童年

被告方永靈（現71歲）承認案情指，2023年6月23日，被告送其孫兒上課外活動後，在校外遇上孫兒的12歲女同學X。被告游說帶X去麥當勞，X經不起慫恿下同意前往，惟被告卻帶X到他位於深水埗元州街的家中。被告游說X收下50元後，攬X的腰，又讚X的身材好，然後伸手入X內衣揑X的胸部，以及拉起X的校裙欲摸其私處。X欲離開，但單位大門緊鎖，X藉詞再不離開便惹其母親擔心，被告同意放行，又將其電話號碼給X，着X日後再聯絡他，並在分別前拍一下X臀部。翌日X向社工投訴。

辯方求情稱，被告對事件有悔意，又稱被告沒有對兒童的性癖，平日沒有看色情影片，即使他家附近有性工作者場所，他亦沒有光顧。法官練錦鴻判刑指出，被告自2017年從內地來港定居，他與妻子、兒子、兒媳及孫兒同住，平日需照顧患病的妻子及接送孫兒上學放學。

練官又稱，本案嚴重之處在於被告為X的長輩，利用事主的信任及少不更事而作案，兩人年齡更相差57歲，X本身不願意跟從被告，但被告多番游說慫恿對方。而X的創傷評估報告顯示，X因為事件感受恐懼、無力感、害怕被告會報復，以及自覺被人玷污，X亦在人際關係上表現對人的不信任，尤其是成年男性，以及X因事件受到同學的污名及霸凌。

練官強調，法庭須藉判刑以示社會對犯案行為的不齒及撫平受害人的心理，惟法庭考慮被告認罪可獲減刑，加上他來港後有工作及照顧家庭，「算係社會上一個有用嘅人」，以及在高齡服刑，獄中生活更為難過，給予額外3個月減刑，最終判囚21個月。

【案件編號： DCCC 361/24】

相關字詞﹕區域法院 非禮

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