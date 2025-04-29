四叔大殮 梁振英陳國基10人扶靈 靈柩擇日送順德大良家鄉安葬

李兆基昨午約12時15分辭靈出殯。喪禮結束後，李兆基兩名兒子在殯儀館門外見傳媒，次子、恒地主席兼董事總經理李家誠眼眶微紅，表示家人皆不捨得父親，「我哋當然好唔捨得爸爸」，但父親享年近100歲，並在家人陪伴下安詳辭世。他感謝市民前來弔唁，「多謝大家，辛苦大家」。被問到靈柩何時運回順德大良安葬，長子李家傑說已擇吉日，由於是私人行程，不便公開詳情。

團體公祭冒雨吊唁 5子女現身

大殮舉行前，昨早9時起舉行團體公祭，李兆基5名子女一同現身，李家傑和李家誠向傳媒表示「辛苦大家」。昨早下起微雨，接近10時雨勢轉大，不少人冒雨前來弔唁，教育界代表包括港大校長張翔、理大校長滕錦光、科大校長葉玉如、浸大校長衞炳江、中大校董會主席查逸超等，其他弔唁者包括美心集團創辦人伍沾德長女伍淑清、前食物及衛生局長陳肇始等。

政商界亦有不少人士到場，包括梁君彥、葉劉淑儀與一眾新民黨黨員、梁振英與夫人唐青儀、民建聯主席陳克勤、中央港澳辦一局局長王振民、前律政司長梁愛詩、會德豐地產主席梁志堅，以及長實主席李澤鉅等。部分前來送別者連續兩日現身四叔喪禮，包括東亞銀行執行主席李國寶、東亞銀行聯席行政總裁李民斌、新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯。另外，不丹王室亦向李兆基致送花圈悼念。

殯儀館對出球場與前日一樣，設大型帳篷悼念區，由早上9時至約下午1時供公眾悼念，內設「荷花池」，以弔唁者的留言卡砌成花形，不少留言卡下款為「員工」或內文為「感謝老闆」，相信是恒基員工向四叔表達謝意。市民歐陽女士稱，父親10多年前因收地事宜曾受四叔恩惠，至今仍心存感激，惟父親年過90歲，不便外出，故她自己從元朗來北角「代父報恩」。

留言卡「感謝老闆」 有市民「代父報恩」

為緬懷李兆基，恒基地產將於5月1日（周四）至5日（下周一）在集團位於中環的商廈The Henderson頂樓Cloud 39，舉辦「李兆基博士紀念展——和光同塵」展覽，展示李兆基生平事蹟和珍貴回憶，讓公眾重溫。