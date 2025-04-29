刑偵背景 葉雲龍升副警務處長 曾稱「暴亂毁三觀」

警方昨以新聞稿公布葉雲龍的新任命。根據警務處網站，任職警察34年的葉雲龍1991年加入警隊任職督察，主要駐守刑事部門，曾擔任刑事情報、嚴重及有組織罪案調查、刑事政策制定等職務。他於2020年出任助理處長，掌管刑事部，並於2022年晉升高級助理處長，擔任刑事及保安處長。他持有土木工程學位及行政領導碩士學位。

葉雲龍在去年《警聲》特刊《香港警察守城故事——不同職級崗位．由初哥到一哥》中受訪，提及自小在屋邨長大，「見盡黑幫流氓，恃強凌弱」。他憶述當年未畢業已獲警隊取錄，完成學業後便進入學堂受訓。對於反修例事件，他形容當時前線警員受辱受襲甚至受傷，在人手不足下，傷勢較輕的警員不肯休假，謹守崗位，令他感動。負責刑偵的他期望盡快蒐集證據，將「暴徒」送上法庭，以儆效尤。