泰04年立法保障 辦展覽助尋商機

地理標誌年均為泰創93億收益

據世界知識產權組織（WIPO）網站，「地理標誌」是指具有特定來源地的商品標誌，涵蓋農產品、食品、酒精飲料及手工藝品等，估計截至前年，全球有逾5.8萬個地理標誌產品。WIPO指出，全球各地設立商標認證制度，讓地理標誌擁有者依法受保障，阻止他人在不符標準的產品使用有關標誌。

WIPO引用泰國知識產權局數據稱，地理標誌年均為泰國創造約400億泰銖（約93億港元）收益，而泰國早於2019年已批出171種地理標誌產品，達成在首都曼谷及全國76個府各至少有1項地理標誌產品的目標，涵蓋稻米、蔬果、絲綢及烈酒等。泰國同時批出來自中國大陸、日本、馬來西亞及歐洲等的地理標誌註冊。

泰國知識產權局會安排地理標誌持有人參與國際食品展（ThaiFex）發掘銷售機會，以及拓展超市等銷售渠道。由於社會對地理標誌缺乏認知，產權局亦會透過媒體及社交平台推廣，吸引遊客前往地理標誌產品發源地旅遊。WIPO前年起與泰國知識產權局展開技術援助計劃，協助該國地理標誌產品拓展國際市場。

團結基金：港可助產品「走出去」

對於特區政府可如何促進地理標誌產品，麥穎聰認為本港可為地理標誌產品的生產者提供融資及投資，助其擴大生產規模和建設品牌。他說，知識產權署在協助地理標誌產品「走出去」的過程中發揮技術支援角色，除處理產品在港註冊，還可利用國際網絡，為生產者提供海外註冊的資訊與指引，促進相關產品在海外市場尋求合法地位。麥說，海關可透過邊境執法搗截假冒地理標誌的產品，並與國際海關合作打擊跨境侵權，確保市場秩序。