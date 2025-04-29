港組織助國產地理標誌水果銷海外 年內推測試平台 助消費者識別「正貨」

明報記者 施晉宇

「盜種」水果猖獗 國家推認證

國家知識產權局去年發表《地理標誌統一認定制度實施方案》，就制定地理標誌名稱、劃分地域範圍及保護要求等，建立統一認證機制。國家文化和旅遊部「中華社會文化發展基金會」與IGSO於3月19日在北京全國農業展覽館合辦專題研討會，出席者包括基金會、中農富通園藝、貿發局、團結香港基金、廠商會，以及蔬果和海味業界等代表。

IGSO創辦人陳文玲稱，內地將統一由國家知識產權局把關，審批各地地理標誌申請，令獲批產品專利權受內地法律保護。她說地理標誌反映來源地歷史根源，相關部門藉此推廣各地旅遊文化產業。基金會將與IGSO合作，發揮本港知識產權的經驗及資源，日後內地地理標誌產品擁有人可授權本港相關部門及平台協助，為產品拓展國際市場。

稱港可發揮知識產權經驗資源

消費者一般難從外形、價錢及味道等分辨水果正版與否，IGSO另一創辦人張凱傑透露，正研究以科技協助從業員及消費者更易獲取檢測結果，料有助分辨正貨及盜種水果，期望「根本地改變社會不良好的消費現象」。身兼果燃共享慈善基金創辦人的陳文玲稱，日後會透過慈善活動及與學校合辦活動，提升社會對地理標誌的認知。

本報早前報道全球水果侵權情况猖獗，團結香港基金高級研究經理麥穎聰認為，由於盜種水果以低價混入市場，消費者若無辨識工具，可能極易受騙；作為受法律保障的地理來源證明，地理標誌能確保產品資訊真實，助消費者免受盜種水果誤導。他說，盜種水果通常由未經許可者生產，缺乏品質控制，地理標誌能確保產品維持統一高品質，避免消費者購入品質參差產品。

內地去年批2544產品 產值9600億

目前中國是最大水果生產國，產量約佔全球三分之一。國務院新聞辦公室今年初在新聞發布會稱，國家知識產權局去年批准2544個地理標誌產品，錄得逾9600億元人民幣直接產值。國家智慧財產權保護司長郭雯稱，將加強打擊侵權行為，並推動國際合作交流，其中《中法聯合聲明》列明對勃根第地理標誌予以保護；另早前與塞爾維亞、喬治亞及柬埔寨等相關部門簽署合作意向書及諒解備忘錄，擴大地理標誌合作範圍。

知識產權署：地理標誌可註冊商標

港可助企業聯繫買家賣家

被問到特區政府可如何推動地理標誌，知識產權署回覆本報稱，地理標誌可透過《商標條例》註冊為「證明商標」或「集體商標」，讓商標擁有人享專利，就侵權行為展開民事申索，並就涉及冒牌商標的刑事案向海關投訴，以追究刑事侵權責任。署方稱，​政府着重知識產權法律保護，以配合國家及特區發展策略，而本港會為包括地理標誌在內的知識產權，提供全面並符合國際標準的法律保護。

知識產權署認為，本港作為內地與國際之間的「超級聯繫人」和「超級增值人」，可協助內地企業聯繫海內外買家和賣家，通過知識產權貿易拓展業務領域及開拓新市場，促進內地地理標誌產品朝高質量、高增值發展。

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