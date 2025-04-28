【Emily】訪港越冬斑蝶數量連跌4年 環團料因秋冬趨高溫東北季候風減

大嶼山分流錄217隻最多

該4個調查地點中，以分流錄得最多越冬斑蝶，有217隻，其次係水口，有59隻，小冷水同深水灣就分別錄得43隻同26隻。綠色力量環境事務總經理單家驊話，本地越冬斑蝶數目受多方面因素影響，其中一個原因係天氣；翻查近年秋冬愈見高溫，2024年秋季（9至11月）更是有紀錄以來最熱，平均氣溫高達26.5℃。

單家驊話，香港秋冬季因東北季候風帶嚟冷空氣而轉冷，愈嚟愈熱反映東北季候風減弱，有可能因而減低斑蝶被觸發南來渡冬。另一方面，強勁冷空氣下，斑蝶會更傾向聚集以互相取暖，東北季候風減弱亦可能令喺香港渡冬嘅斑蝶變得分散，令調查地點錄得嘅斑蝶減少。

佢提到，越冬斑蝶每年秋冬由較寒冷嘅北方飛嚟過冬，抵港後會喺本地一啲鄰近水源嘅地方群集，例如喺河溪補給，若任何一個地點生境改變，例如城市發展、農地開發、棲息地遭破壞等，亦會影響斑蝶嘅生存空間同群落數量，最終導致遷徙規模縮減。