灣區熱搜：藉科技園河套歷練 搭深港「融合橋」

「原本應該退休了。」談到加入夢工場的原因，莫偉軒笑道：「我認為深圳跟香港都是非常重要的地方，深港合作是吸引我到前海的原因。」他之前在福田參與河套區工作，而夢工場依託前海，對岸是香港北部都會區，兩份工作的所在地正好都是深港合作最緊密的重地。莫偉軒也認為，北部都會區未來將建設成為國際創新科技中心，深港兩地位置相近，目標契合，在科創能力上可協同發展，故希望把在福田工作的經驗貢獻前海，打造深港深度融合的橋樑。

下步聚焦文創+科技 料快有項目問世

「深港融合是大灣區科創發展非常重要的環節」，莫偉軒稱，香港的大學基礎科研能力強，專業水平受國際認可，國際化根基深厚，但生產能力較弱，市場規模相對較小亦令技術應用範圍受局限；而深圳作為最接近香港的內地城市，有大量空間、人才和完善產業鏈，且面向大灣區及內地市場，故企業「做香港市場可自足，做灣區市場更可自強」。「以融資為例，基金也會考量企業的市場規模，800萬人口跟8000多萬人口相比，當然是後者更易得到更多資金支持。」莫偉軒認為，深港資源與優勢互補，只要能推動「雙城」發展，將有力成為大灣區的科創核心。

夢工場現時聚焦的科創產業，主要包括人工智能、具身智能、大健康、金融科技等，莫偉軒透露，接下來除科技領域產業外，也會聚焦文創+科技及運動產業，「相信很快就會有相關項目出來」。