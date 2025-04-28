灣區熱搜：前海夢工場迎港舵手 盼步向世界 助企業「走出去」不止當業主 吸優秀初企良性循環

明報記者 陳子凌

莫偉軒去年7月上任夢工場運營公司總經理，是夢工場首名港籍管理者。他表示，過去10年夢工場在創業就業服務與相應生活配套設施等方面不斷完善，基礎良好，他任職後也肩負着承先啟後之責，除繼續提升創業支援服務水平，也會對夢工場的定位功能及發展方向有新規劃，讓企業與創業基地的關係不再只限於租客和業主，而是一個循環可持續的生態圈，成為大灣區的國際級孵化器。

5億基金助融資 提供人才市場平台各類資源

「除了繼續以一系列支援措施為創業者提供低成本創業環境之外，更重要是『授人以魚不如授人以漁』。」莫偉軒認為，租金減免、稅務優惠、各類補貼獎勵等鼓勵政策，目的是幫助初創企業更安全度過萌芽期，「是創業基地的基本責任」，但以他過去工作對企業的了解，企業成長最重要是有完善產業鏈和生態圈，即「有生產、有人才、有資金、有市場」。

去年夢工場推出「1510」發展模式，1指堅持深港合作「一條主線」，構築「1元創新坊」產業空間；5指前海出資5億元組建夢工場基金，匯集香港五大高校創新資源；10指匯聚「十大創新要素」，供給10萬平方米產業空間。莫偉軒指出，整個模式的核心在於5億基金及十大創新要素，5億元的夢工場基金重點解決初企融資難的問題，今年3月已有首批項目，與兩間高成長科技企業簽署投資合作協議。除了直投，夢工場基金作為母基金也可帶動吸引其他民間創投加入，撬動以倍計的創投基金規模，例如戈壁創投便擬通過QFLP（合格境外有限合伙人制度）架構引入香港基金，聯合夢工場基金在前海設立跨境投資基金。

重視入駐量恐同質化 擬集中培養狀元企業

十大創新要素指的是夢工場為初創企業提供有助發展的「生產、人才、資金、市場」等各類資源，包括法治支持、高校創新機構、專業人才、龍頭企業資源、公共服務平台等，「讓夢工場不僅僅只是一個聚焦物理空間和配套設施的營運方，而是一個有利於企業成長的完整產業生態系統」。例如本月10日，夢工場聯合前海產業發展集團及斑馬星球科創加速平台推出「夢加速計劃．下一位獨角獸營」，為高潛力項目提供技術驗證、資本對接及國際化資源支持，5個月期間將為參加企業提供不同工作坊、各類產業對接和路演活動，讓企業更快從萌芽期進入快速增長期。

莫偉軒認為，創業基地或產業園不應單純只是尋租，尤其大灣區有各類創業基地、產業園、科技園，過度重視入駐企業量，只會導致同質化及惡性競爭。他以學校為喻：「名校不是因為學生多或學費平，而是能培養出狀元」，因此夢工場日後要做的，是在創新、研發能力、市場、融資等方面支持企業獨立及擴張，培養一批又一批的「狀元企業」。而只要狀元輩出，就能吸引更多具潛力的優秀初企慕名而至，形成一個「成就彼此」的關係。

按企業情况需求 推薦予其他合作基地

「營運方需要從企業角度去思考，有大局觀。」莫偉軒解釋，例如廣州生物醫藥行業發展基礎雄厚，醫療相關初企可與廣州一起合作，會給企業更大幫助；做電子產業的，東莞完善生產鏈亦能為企業大幅增值，他也要求其團隊需具備這種思維，「按企業自身情况及需求，我們也會推薦予其他合作基地，讓企業能與最適合的基地都展開協作」。至於經費，他以夢工場基金為例，透過投資初創並獲取企業成長帶來的回報，就不用過度依賴租金及服務費。莫偉軒期望，這種成就彼此的模式能起示範作用，讓夢工場與其他城市及創業基地構建互惠互利、優勢互補及可持續的大灣區產業生態圈，使每個城市、每個基地都是前海的合作伙伴，不存在零和遊戲。

構建生態圈的同時，莫偉軒也把目光放到海外。他說過去工作所接觸到的海外公司希望進入內地市場，前海無疑是一個理想的立足點，而內地公司也希望透過香港作為出海第一站，「前海作為深港深度合作的區域，聯合香港國際化優勢，夢工場不單能把企業引進來，也可以做到幫企業走出去，讓有意進來的海外企業和打算出海的內地企業匯聚前海，成為國際級孵化器」。他又透露，下半年工作重心會調整，屆時會有三分之一時間在海外，為夢工場的國際化而努力，最快今年中夢工場亦會增添一所國際人才交流中心。「夢工場已經打造出有港味的創業和生活環境，希望今年開始，這裏的環境和氛圍會更加國際化，從港風走向國際風。」