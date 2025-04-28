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港聞

港聞二

稱歐盟對美現分歧 陳家強倡港拓聯繫

【明報專訊】中美關稅戰持續，本港亦受影響。財政司長陳茂波昨稱，訪港旅客增加、出口增長加快等因素帶動下，今年首季本地生產總值預估數字將有「穩健表現」。前財庫局長陳家強接受電台訪問時則稱，美國總統特朗普多次改變說法反映他感害怕，並稱歐盟內部對美分歧浮現，建議本港趁機拓展與歐洲尤其是小國的聯繫。

陳茂波料首季GDP「穩健」

陳茂波在網誌說，外圍經濟環境緊張，本港作為細小和外向型經濟體難免受影響，強調國家穩定發展和堅實支持是香港經濟「最大底氣」；重申面對外圍形勢複雜多變，要以「底線思維」管理風險，全力加速推動經濟穩中前進，堅定推進政府的財政整合計劃。

特朗普早前表示若中美達成協議將會大幅下調對華關稅。陳家強在商台《政好星期天》表示「很明顯特朗普是驚緊，他都不知道怎落台」，指稱華府對多國加徵關稅後未料到不少國家如中國不打算談判。他質疑特朗普抱持「19世紀的思想」，企圖以關稅處理國際關係，最終不會成功。

陳家強稱加拿大、歐盟等美國傳統盟友已開始提防美國，意識到華府可以只顧自身利益，猶如「黑社會」收保護費；美國雖不會馬上失去領導全球和西方盟友的地位，但已開始削弱，新的國際政經形勢正出現。他稱以往美國領導盟友圍堵中國，目前歐盟內部對美分歧浮現，有商界反映歐洲小國對中國持開放和歡迎態度，建議本港趁機拓展與歐洲的聯繫。

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