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工聯會婦女工會同促暫停輸勞

【明報專訊】本周四為五一勞動節，工聯會昨日舉行記者會提出6項倡議，包括成立關懷傷亡援助基金、嚴格監察輸入人才及外勞計劃等，有飲食業工會期望進一步設輸入外勞限額。香港婦女勞工協會則要求將最低工資提升至61.5元，讓工人分享勞動成果。

政府前年9月推出補充勞工優化計劃，承諾在兩年期屆滿前檢討。工聯會立法會議員黃國要求輸入外勞時，要保障本地就業優先及工資增長。他指飲食、建造業最新失業率約5%，認為失業嚴重的行業應凍結輸入外勞。

飲食業職工總會權益總幹事招冠聰表示，早兩日有一名64歲點心師傅被解僱，他指公司不會表明因聘請外勞而解僱本地員工，但認為輸入外勞帶來的影響已顯現。他指本地員工及外勞2：1比例下，可引入10萬飲食業外勞，對行業帶來衝擊，若延續計劃應進一步設限額。

工聯會職訓就業委主任陳鄧源表示，截至今年第一季，本地勞動參與率只有57%，其中20至29歲青年失業率超過平均失業率，預料尚有30萬至40萬勞動力可使用，希望透過跨政策局統籌，整合職專教育，提升青年教育支援。

婦女工會倡最低工資61.5元

香港婦女勞工協會昨亦到政府總部請願，提出6項訴求，包括暫停26個基層工種輸入外勞。最低工資下月1日起由每小時40元調升至42.1元。女工會提到雖然最低工資將「一年一檢」，但其覆蓋率仍低，建議提升至61.5元，以追上通脹、高於綜援水平。

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