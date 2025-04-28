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房協推動樂齡科技 家居感應器測患病風險

【明報專訊】房協2022年成立樂活安居生活實驗室，讓潛在用家試用產品及提供意見，協助「樂齡科技」研發者掌握長者需求，至今已有逾20個合作伙伴；部分伙伴昨在香港時尚家品及家紡展介紹產品，當中有公司獲房協安排長者測試產品後，改良原有梳化設計；亦有初創企業創辦人受家人啟發，決心研發感應器觀察長者生活習慣，以人工智能（AI）分析健康風險，達至「重預防、早治療」。

由貿發局舉辦的香港時尚家品及家紡展昨日至周三（30日）在會展舉行，內設樂齡科技生活館，展出逾10間本地企業的產品，部分屬房協樂活安居生活實驗室合作伙伴。

獲安排長者測試 梳化研發者稱慶幸

其中創維集團（香港）有限公司總經理田燦鈞設計第一代「樂融。健梳化」，雙面式坐墊可調節梳化軟硬度，2023年底推出，去年加入測心率功能；今年獲「樂活安居」安排長者測試，第二代梳化座位深度變淺，昨日首度亮相。田燦鈞稱產品測試成本高，小公司無能力負擔，幸免費獲測試，笑言「無房協就無第二代」。

「智齡生活」創辦人兼行政總裁柯宇聰研發「智齡生活居家系統」期間，其母親去年表示胃痛，後來在浴室暈倒不治，令柯體會到「重預防、早治療」的重要，加強研發決心。他稱感應器會蒐集住戶出入廁所及客廳的時間等數據，亦會以AI分析患病風險，當系統發現異常，如長者逗留廁所時間較平日長，會透過手機平台向家人發警告。他說今年計劃在牛頭角房協長者屋苑「彩頤居」或與香港基督教女青年會合作應用產品。

房協辦工作坊 盼研發者同感「痛點」

房協則在展覽舉辦同理心體驗工作坊，讓參加者戴耳罩、偏黃眼罩、手腕綁上沙包等，模擬視力、聽力障礙或肌力退化長者的難處。房協副高級經理（社區及長者服務）施品正表示，「樂活安居」能加快產品研發，不少研發者在產品應用層面遇到問題，實驗室可安排產品測試令成品切合長者需求，他亦盼藉工作坊讓研發者感受長者「痛點」。他稱實驗室協助研發的產品有機會應用於房協項目，惟上述梳化及感應器非標準供應品，住戶需自行購買。

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