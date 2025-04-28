明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

料私營工程項目回升 發展局加強人才培訓

【明報專訊】發展局今年1月宣布推出措施紓緩近年私營工程量少的問題。發展局長甯漢豪昨日在網誌表示，隨着經濟回暖，私營工程項目量將會回升，預料建造業未來對專才需求仍然殷切，因此當局聯同建造業議會採取多管齊下的措施，加強資助培訓本地人才。

2025/2026年度《財政預算案》已經提出兩項措施，包括發展局與建造業議會撥款約9500萬元，在未來兩個學年延續「在職培訓津貼先導計劃」，以及在政府支持下，建造業議會出資1.74億元推出「建造業專業學位課程畢業生在職培訓津貼計劃」。

兩學年資助1000在職者

發展局指出，「在職培訓津貼先導計劃」過去兩個學年已資助約1000名在職學員；未來兩個學年延續計劃時，每名學員可獲發最多3年津貼，資助總額最多為9萬元，預計有額外約1000人受惠。獲資助在香港高等教育科技學院修讀屋宇設備工程（榮譽）工學士學位的冼嘉棋，現正從事物業及設施管理工作，冼說期望透過修讀學位課程踏上專業晉升階梯，在工程方面持續專業發展。

「建造業專業學位課程畢業生在職培訓津貼計劃」則資助僱主為35歲或以下、約2500名工程、建築、測量、規劃及園境的學位課程畢業生，以及400名建造相關高級文憑課程畢業生提供在職培訓。建造業議會表示，計劃本月中截止申請，業界反應非常踴躍，預計於5月內發出結果通知。

業界冀培訓人才應對未來需求

香港建築師學會理事陳頌義認為，雖然近期私營工程量減少，令業界在挽留人才面對挑戰，但未來兩三年經濟再度蓬勃時，業界須確保有足夠人手以迎接下一個高峰，因此政府推出有關計劃合時。

相關字詞﹕建造業 在職培訓 建造業議會 甯漢豪 發展局

上 / 下一篇新聞