料私營工程項目回升 發展局加強人才培訓

2025/2026年度《財政預算案》已經提出兩項措施，包括發展局與建造業議會撥款約9500萬元，在未來兩個學年延續「在職培訓津貼先導計劃」，以及在政府支持下，建造業議會出資1.74億元推出「建造業專業學位課程畢業生在職培訓津貼計劃」。

兩學年資助1000在職者

發展局指出，「在職培訓津貼先導計劃」過去兩個學年已資助約1000名在職學員；未來兩個學年延續計劃時，每名學員可獲發最多3年津貼，資助總額最多為9萬元，預計有額外約1000人受惠。獲資助在香港高等教育科技學院修讀屋宇設備工程（榮譽）工學士學位的冼嘉棋，現正從事物業及設施管理工作，冼說期望透過修讀學位課程踏上專業晉升階梯，在工程方面持續專業發展。

「建造業專業學位課程畢業生在職培訓津貼計劃」則資助僱主為35歲或以下、約2500名工程、建築、測量、規劃及園境的學位課程畢業生，以及400名建造相關高級文憑課程畢業生提供在職培訓。建造業議會表示，計劃本月中截止申請，業界反應非常踴躍，預計於5月內發出結果通知。

業界冀培訓人才應對未來需求

香港建築師學會理事陳頌義認為，雖然近期私營工程量減少，令業界在挽留人才面對挑戰，但未來兩三年經濟再度蓬勃時，業界須確保有足夠人手以迎接下一個高峰，因此政府推出有關計劃合時。