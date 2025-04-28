工程車故障擱軌 東鐵線單軌行車8句鐘

行車時間延10至15分鐘

現場所見，一輛工程車擱在東鐵線沙田站往火炭站方向的路軌上，距離火炭站大約500米。港鐵稱，昨凌晨4時許，涉事工程車在沙田站往火炭站方向的路段完成架空電纜維修保養工作，升降台因機件故障未能降下。升降台當時位置靠近架空電纜，工程人員評估後決定先在現場處理，再將工程車駛開。其間港鐵來往沙田站至火炭站部分路段採取單軌雙程行車。東鐵線整體行車時間需額外10至15分鐘。經搶修後，東鐵線列車服務於中午12時許恢復正常。

張欣宇指出，列車故障通常源於動力系統或制動系統出問題，一般可將車輛拖走再維修，但今次及2月發生的事故均不能強行移動列車，加上隔壁路軌仍有列車繼續行駛，可用的維修空間或設備受限制，因此維修時間長達接近8小時亦無可厚非。

張續稱，近年港鐵投放資源於載客列車安裝傳感器，若發現數據不正常，可及早維修相關設備，他建議港鐵同樣投放資源於工程車上，減少故障發生機率。按現行機制，港鐵故障若引致超過30分鐘車程延誤會有懲罰，張指今次事故前後車站有後備月台，故沒有造成太嚴重延誤，他提到早前已建議政府考慮將維修時間及受影響乘客人數納入懲罰機制，他會繼續跟進。